https://ria.ru/20201103/aleksandr-plyuschenko-1582779973.html
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:57
2020-11-03T16:57
2020-11-03T16:57
культура
гном гномыч
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
звезды
яна рудковская
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске комедийного сериала "Чума!", о чем сообщил в инстаграме. Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца". В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.
https://ria.ru/20201103/beatles-1582660810.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гном гномыч, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды, яна рудковская
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске комедийного сериала "Чума!", о чем сообщил в инстаграме.
"Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале "Чума", – написала за Гном Гномыча мама.
Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца".
В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.
"Чума!" – это юмористическое послание средневековых людей своим потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили", – говорится в описании шоу.