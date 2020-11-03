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https://ria.ru/20201103/aleksandr-plyuschenko-1582779973.html
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино
Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:57
2020-11-03T16:57
культура
гном гномыч
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
звезды
яна рудковская
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске комедийного сериала "Чума!", о чем сообщил в инстаграме. Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца". В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.
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гном гномыч, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды, яна рудковская

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино

16:57 03.11.2020
 
© Фото : InstagramГном Гномыч - сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской
Гном Гномыч - сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Instagram
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске комедийного сериала "Чума!", о чем сообщил в инстаграме.

"Скоро смотрите меня в самом нашумевшем сериале "Чума", – написала за Гном Гномыча мама.

Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца".
В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.

"Чума!" – это юмористическое послание средневековых людей своим потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили", – говорится в описании шоу.

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КультураГном ГномычКино и сериалыНовости культурыЗнаменитостизвездыЯна Рудковская
 
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