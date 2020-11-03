https://ria.ru/20201103/aleksandr-plyuschenko-1582779973.html

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко дебютировал в кино

Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:57

2020-11-03T16:57

2020-11-03T16:57

культура

гном гномыч

кино и сериалы

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знаменитости

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яна рудковская

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Александр Плющенко (Гном Гномыч), старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко дебютировал в кино. Юный актер снялся в новом выпуске комедийного сериала "Чума!", о чем сообщил в инстаграме. Пока неизвестно, кого сыграл семилетний Александр. Пользователи предположили, что ему досталась роль "ученика лекаря", который найдет лекарство от чумы, или "принца". В сериале "Чума!", созданном Байбулатом Батуллиным, действие происходит в вымышленном средневековом городе Нищбург, где свирепствует заразная болезнь. В шуточной форме создатели проекта демонстрируют, как горожане, запертые в замке, пытаются выжить на карантине.

https://ria.ru/20201103/beatles-1582660810.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гном гномыч, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, звезды, яна рудковская