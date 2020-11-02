https://ria.ru/20201102/zhurnalisty-1582702479.html

В СЖР заявили, что Россия теряет монополию на русский язык за рубежом

В СЖР заявили, что Россия теряет монополию на русский язык за рубежом

Россия активно теряет монополию на русский язык за рубежом, на это направлены действия европейских и американских властей по ограничению иновещания российских... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:05

2020-11-02T18:05

2020-11-02T18:05

россия

тимур шафир

международная федерация журналистов

снг

эстония

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия активно теряет монополию на русский язык за рубежом, на это направлены действия европейских и американских властей по ограничению иновещания российских СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.В ходе Международного форума русскоязычных вещателей, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня", Шафир заявил, что русский язык сегодня выступает единственным инструментом сохранения единого пространства за рубежом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

https://ria.ru/20201002/nyu-york-1578082629.html

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эстония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тимур шафир, международная федерация журналистов, снг, эстония, в мире