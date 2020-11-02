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В СЖР заявили, что Россия теряет монополию на русский язык за рубежом
В СЖР заявили, что Россия теряет монополию на русский язык за рубежом
Россия активно теряет монополию на русский язык за рубежом, на это направлены действия европейских и американских властей по ограничению иновещания российских... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:05
2020-11-02T18:05
россия
тимур шафир
международная федерация журналистов
снг
эстония
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия активно теряет монополию на русский язык за рубежом, на это направлены действия европейских и американских властей по ограничению иновещания российских СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.В ходе Международного форума русскоязычных вещателей, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня", Шафир заявил, что русский язык сегодня выступает единственным инструментом сохранения единого пространства за рубежом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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россия, тимур шафир, международная федерация журналистов, снг, эстония, в мире

В СЖР заявили, что Россия теряет монополию на русский язык за рубежом

18:05 02.11.2020
 
© Фото : Союз журналистов России Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир
Глава Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Союз журналистов России
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия активно теряет монополию на русский язык за рубежом, на это направлены действия европейских и американских властей по ограничению иновещания российских СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
В ходе Международного форума русскоязычных вещателей, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня", Шафир заявил, что русский язык сегодня выступает единственным инструментом сохранения единого пространства за рубежом.

"Большую печаль вызывает тот факт, что за рубежом, в Европе и в странах СНГ мы очень активно теряем этот инструмент... Россия теряет естественную монополию на русский язык за рубежом. Это четко дают понять и со стороны Вашингтона, и со стороны наших дорогих партнеров из Брюсселя - о том, что Москва не будет и не должна быть центром информации, центром вещания на русском языке", - сказал Шафир.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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