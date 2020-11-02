В СЖР заявили, что Россия теряет монополию на русский язык за рубежом
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия активно теряет монополию на русский язык за рубежом, на это направлены действия европейских и американских властей по ограничению иновещания российских СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
В ходе Международного форума русскоязычных вещателей, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня", Шафир заявил, что русский язык сегодня выступает единственным инструментом сохранения единого пространства за рубежом.
"Большую печаль вызывает тот факт, что за рубежом, в Европе и в странах СНГ мы очень активно теряем этот инструмент... Россия теряет естественную монополию на русский язык за рубежом. Это четко дают понять и со стороны Вашингтона, и со стороны наших дорогих партнеров из Брюсселя - о том, что Москва не будет и не должна быть центром информации, центром вещания на русском языке", - сказал Шафир.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.