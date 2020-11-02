Жириновский посоветовал Саакашвили оставить политику и ходить по грибы
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить участвовать в выборах, позвал в гости в Москву и предложил "тихо-спокойно ходить по грибы".
Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в субботу значительно опередила оппозиционный блок "Сила в единстве", в который входит "Единое национальное движение" Саакашвили. Победители отметили, что получают возможность для формирования правительства. Лидеры оппозиционных сил в Грузии заявили, что считают итоги нелегитимными.
"Дорогой Мишико! Что ты так разволновался. Зачем тебе победа твоей партии в Грузии? Там и так уже плохо: Абхазия не ваша, Южная Осетия не ваша, скоро потеряете и Батуми, вас втянут в большую войну на Кавказе. Тебе, Мишико, нужна мирная жизнь, ты и так переволновался", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.
"Предлагаю тебе, приезжай в Москву, покушаем с тобой хинкали в лучшем грузинском ресторане, сациви и лобио, запьем "Киндзмараули", "Ахашени" и "Цинандали". Поедем на Рублевку к Януковичу, поиграем в карты и домино, потом к нам и Лукашенко подъедет. И хватит стонать уже и участвовать в выборах, вы всё что можно уже испортили: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Минске. Давайте тихо-спокойно ходить по грибы, париться в баньке, как это любит Лукашенко, и поменьше ворчать, что не та демократия или экономика. Это у вас ничего не получилось, а новое поколение все сделает, но уже без вас. Хватит дурачить людей", - написал политик.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
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После обработки ЦИК всех бюллетеней семь партий и два политических блока проходят в парламент Грузии по партийным спискам: "Грузинская мечта" (48,15% голосов), блок "Сила в единстве" (27,14%), "Европейская Грузия" (3,78%), "Лело" (3,15%), блок "Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Альянс патриотов" (3,14%), "Гирчи" (2,89%), "Граждане" (1,33%) и "Лейбористская партия" (1%).
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
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