https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582603715.html

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 83

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 83

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 83, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:42

2020-11-02T10:42

2020-11-02T10:50

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 2 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 83, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 79 погибших и 962 пострадавших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 83 человека, пострадали 962. В больницах находятся 219 пострадавших", - говорится в сообщении.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

https://ria.ru/20201102/zemletryasenie-1582595907.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, турция, в мире