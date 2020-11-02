https://ria.ru/20201102/zalozhniki-1582739488.html

СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане

СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане

Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T23:45

2020-11-02T23:45

2020-11-02T23:55

теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города.Эта информация еще не подтверждена.Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом - центральном - районе Вены.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил о семи погибших. По его данным, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/perestrelka-1582565545.html

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире