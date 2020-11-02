https://ria.ru/20201102/zalozhniki-1582739488.html
СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T23:45
2020-11-02T23:45
2020-11-02T23:55
теракт в вене
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203198_0:164:3092:1903_1400x0_80_0_0_990ab44a7cad18ea477993c63ddcf744.jpg
ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города.Эта информация еще не подтверждена.Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом - центральном - районе Вены.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил о семи погибших. По его данным, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/perestrelka-1582565545.html
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568203198_227:0:2956:2047_1400x0_80_0_0_4743cbc656a164c33920b144c5e07791.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире