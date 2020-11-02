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СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T23:45
2020-11-02T23:55
теракт в вене
вена
в мире
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ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города.Эта информация еще не подтверждена.Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом - центральном - районе Вены.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил о семи погибших. По его данным, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/perestrelka-1582565545.html
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теракт в вене, вена, в мире

СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане

23:45 02.11.2020 (обновлено: 23:55 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 ноя - РИА Новости. Австрийский телеканал OE24 сообщает, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в другом районе города.
Эта информация еще не подтверждена.
Речь идет о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе в седьмом районе. Стрельба произошла ранее у синагоги в первом - центральном - районе Вены.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил о семи погибших. По его данным, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
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СМИ сообщили о стрельбе в одном из районов на юге Франции
 
Теракт в ВенеВенаВ мире
 
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