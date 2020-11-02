https://ria.ru/20201102/vooruzheniya-1582607646.html
Россия представит на экспорт около 50 новых военных машин за семь лет
Россия представит на экспорт около 50 новых военных машин за семь лет
Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие 5-7 лет, в том числе бронетехнику на базе танка "Армата",... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:04
2020-11-02T11:04
2020-11-02T11:04
новое оружие россии
су-57
ка-52к "катран"
армата
рособоронэкспорт
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576239090_0:157:3072:1885_1400x0_80_0_0_b2463a472115f60c582042d500513e3a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие 5-7 лет, в том числе бронетехнику на базе танка "Армата", сообщили в понедельник в пресс-службе "Рособоронэкспорта"."Можно ожидать, что в течение 5-7 лет Рособоронэкспорт представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе "Армата", истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ, а также зенитная ракетная система "Антей-4000".
https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581071758.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576239090_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_13bb2c73f1576859660a2703c8de49d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-57, ка-52к "катран", армата, рособоронэкспорт, безопасность