https://ria.ru/20201102/vooruzheniya-1582607646.html

Россия представит на экспорт около 50 новых военных машин за семь лет

Россия представит на экспорт около 50 новых военных машин за семь лет

Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие 5-7 лет, в том числе бронетехнику на базе танка "Армата",... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:04

2020-11-02T11:04

2020-11-02T11:04

новое оружие россии

су-57

ка-52к "катран"

армата

рособоронэкспорт

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие 5-7 лет, в том числе бронетехнику на базе танка "Армата", сообщили в понедельник в пресс-службе "Рособоронэкспорта"."Можно ожидать, что в течение 5-7 лет Рособоронэкспорт представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе "Армата", истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ, а также зенитная ракетная система "Антей-4000".

https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581071758.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, ка-52к "катран", армата, рособоронэкспорт, безопасность