https://ria.ru/20201102/volonter-1582640664.html

Волонтеры начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья

Волонтеры начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья

Волонтеры вновь начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщила министр социального развития РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:29

2020-11-02T13:29

2020-11-02T13:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Волонтеры вновь начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская."В связи с ростом заболеваемости (коронавирусом - ред.) мы возвращаемся к схеме взаимодействия с волонтерами – это покупка и доставка продуктов питания и лекарств за счет средств граждан. Это у нас будет осуществляться по заявкам жителей", - сказала Фаевская в ходе заседания облправительства, которое транслировал телеканал "360".Также продукты и лекарства начнут доставлять с помощью мобильных бригад в удаленные районы Московской области. "У нас таких 54 специальных автомобиля (для доставки продуктов и лекарств жителям - ред.)", - добавила Фаевская.Подробная информация по оформлению заявки на доставку продуктов и лекарств размещена на сайте министерства социального развития Московской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество