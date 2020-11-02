https://ria.ru/20201102/volonter-1582640664.html
Волонтеры начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья
Волонтеры начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья
Волонтеры вновь начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщила министр социального развития РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:29
2020-11-02T13:29
2020-11-02T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Волонтеры вновь начнут доставлять продукты и лекарства жителям Подмосковья в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская."В связи с ростом заболеваемости (коронавирусом - ред.) мы возвращаемся к схеме взаимодействия с волонтерами – это покупка и доставка продуктов питания и лекарств за счет средств граждан. Это у нас будет осуществляться по заявкам жителей", - сказала Фаевская в ходе заседания облправительства, которое транслировал телеканал "360".Также продукты и лекарства начнут доставлять с помощью мобильных бригад в удаленные районы Московской области. "У нас таких 54 специальных автомобиля (для доставки продуктов и лекарств жителям - ред.)", - добавила Фаевская.Подробная информация по оформлению заявки на доставку продуктов и лекарств размещена на сайте министерства социального развития Московской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество