https://ria.ru/20201102/vaktsina-1582634106.html

Египет заинтересовался российской вакциной от COVID-19

Египет заинтересовался российской вакциной от COVID-19

Египет "очень заинтересован" в российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, контактирует с РФ по вопросу поставок после завершения необходимых клинических... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:02

2020-11-02T13:02

2020-11-02T13:19

самех шукри

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

египет

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Египет "очень заинтересован" в российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, контактирует с РФ по вопросу поставок после завершения необходимых клинических испытаний, заявил глава МИД арабской республики Самех Шукри.Он также отметил, что Египет заинтересован в производстве вакцины на своей территории. "Мы будем использовать любую возможность. В Египте есть большие производственные мощности в сфере фармацевтики, и есть большое количество людей, которым может понадобиться прививка. Поэтому мы будем использовать любую возможность совместного производства со всеми аспектами - научными, экономическими и торговыми", - отметил он"Мы постоянном контакте (с Россией) для определения деталей, взаимодействие происходит на всех уровнях", - заключил Шукри.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/vaktsina-1582439213.html

россия

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самех шукри, вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, египет, в мире