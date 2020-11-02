Египет заинтересовался российской вакциной от COVID-19
13:02 02.11.2020 (обновлено: 13:19 02.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Египет "очень заинтересован" в российской вакцине "Спутник V" от коронавируса, контактирует с РФ по вопросу поставок после завершения необходимых клинических испытаний, заявил глава МИД арабской республики Самех Шукри.
"Мы очень заинтересованы в разработанной в России вакцине от коронавируса. Мы ценим те институты, которые смогли создать эту вакцину, и готовность предоставить ее дружественным странам для защиты человечества от пандемии. Мы находимся в постоянном контакте с медицинскими учреждениями и органами власти (России), чтобы решить все вопросы по поставкам этой вакцины после проведения всех клинических испытаний", - сказал Шукри в эфире телеканала "Россия 24".
Он также отметил, что Египет заинтересован в производстве вакцины на своей территории. "Мы будем использовать любую возможность. В Египте есть большие производственные мощности в сфере фармацевтики, и есть большое количество людей, которым может понадобиться прививка. Поэтому мы будем использовать любую возможность совместного производства со всеми аспектами - научными, экономическими и торговыми", - отметил он
"Мы постоянном контакте (с Россией) для определения деталей, взаимодействие происходит на всех уровнях", - заключил Шукри.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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