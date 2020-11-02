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https://ria.ru/20201102/vaktsina-1582604177.html
Матвиенко предложила Китаю обменяться опытом по работе над вакцинами
Матвиенко предложила Китаю обменяться опытом по работе над вакцинами
Российским и китайским ученым необходимо обменяться опытом ведущейся работы над вакциной против коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:44
2020-11-02T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
китай
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российским и китайским ученым необходимо обменяться опытом ведущейся работы над вакциной против коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Как вы знаете, Российская Федерация первая в мире зарегистрировала две вакцины против коронавируса, на подходе третья. Продуктивно работу в этом направлении ведут и китайские специалисты. Обмен знаниями в этой сфере будет полезен не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества", - сказала она на открытии VI заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.Как подчеркнула спикер Совфеда, борьба с коронавирусом стала одной из основных тем в глобальной повестке. В связи с этим она поддержала инициативу китайской стороны о необходимости укрепления международной законодательной основы противодействия вызовам в сфере здравоохранения и оказания поддержки ВОЗ в борьбе с пандемией."В этом году ключевым фактором, определяющим мировое развитие, стала, к сожалению, пандемия коронавируса. Наши страны своевременно протянули друг другу руку помощи, были направлены гуманитарные грузы, командированы медицинские специалисты, эффективно координировались действия по пропускному режиму на нашей совместной границе. Все это отвечает самому духу нашего партнерства и дружбы", - заявила Матвиенко.По ее словам, нынешний кризис мог сплотить членов мирового сообщества, стать стимулом для проведения более ответственной политики. "Однако мы столкнулись с противоположной тенденцией и видим, что в мире сейчас очень тревожно", - отметила она."Отмечу, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы вернуть мир к позитивной повестке. Очевидно, что механизмы регулирования международных процессов нуждаются в обновлении и переосмыслении. И здесь, безусловно, роль России и Китая как постоянных членов совбеза ООН огромна", - сообщила спикер.Эти механизмы должны способствовать демократизации международных отношений, укреплению взаимного уважения и доверия, и добиться этого можно только через приоритет коллективных интересов, через укрепление механизмов многосторонней дипломатии и повышение роли ООН и ее системообразующей роли в мировой политике, подчеркнула Матвиенко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко, китай, общество

Матвиенко предложила Китаю обменяться опытом по работе над вакцинами

10:44 02.11.2020 (обновлено: 11:35 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Тамбове
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российским и китайским ученым необходимо обменяться опытом ведущейся работы над вакциной против коронавируса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Как вы знаете, Российская Федерация первая в мире зарегистрировала две вакцины против коронавируса, на подходе третья. Продуктивно работу в этом направлении ведут и китайские специалисты. Обмен знаниями в этой сфере будет полезен не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества", - сказала она на открытии VI заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.
Как подчеркнула спикер Совфеда, борьба с коронавирусом стала одной из основных тем в глобальной повестке. В связи с этим она поддержала инициативу китайской стороны о необходимости укрепления международной законодательной основы противодействия вызовам в сфере здравоохранения и оказания поддержки ВОЗ в борьбе с пандемией.
"В этом году ключевым фактором, определяющим мировое развитие, стала, к сожалению, пандемия коронавируса. Наши страны своевременно протянули друг другу руку помощи, были направлены гуманитарные грузы, командированы медицинские специалисты, эффективно координировались действия по пропускному режиму на нашей совместной границе. Все это отвечает самому духу нашего партнерства и дружбы", - заявила Матвиенко.
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По ее словам, нынешний кризис мог сплотить членов мирового сообщества, стать стимулом для проведения более ответственной политики. "Однако мы столкнулись с противоположной тенденцией и видим, что в мире сейчас очень тревожно", - отметила она.
"Отмечу, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы вернуть мир к позитивной повестке. Очевидно, что механизмы регулирования международных процессов нуждаются в обновлении и переосмыслении. И здесь, безусловно, роль России и Китая как постоянных членов совбеза ООН огромна", - сообщила спикер.
Эти механизмы должны способствовать демократизации международных отношений, укреплению взаимного уважения и доверия, и добиться этого можно только через приоритет коллективных интересов, через укрепление механизмов многосторонней дипломатии и повышение роли ООН и ее системообразующей роли в мировой политике, подчеркнула Матвиенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентина МатвиенкоКитайОбщество
 
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