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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201102/uchebnik-1582634001.html
В России издали первый учебник с описанием церковнославянского языка
В России издали первый учебник с описанием церковнославянского языка
Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:01
2020-11-02T13:01
религия и мировоззрение
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами, сообщает официальный сайт организации."Учебник написан без использования специальной филологической терминологии и предназначен для самого широкого круга читателей. В частности, он будет незаменимым пособием для желающих во всей полноте понимать старообрядческие богослужебные книги и старинные русские источники, написанные с соблюдением правил церковнославянского языка", - говорится в сообщении.В основу книги положены примеры из "Грамматики церковнославянского языка", изданной в Москве в 1648 году. При этом, сопровождающие эти примеры пояснения и правила Грамматики 1648 года не переводились, а излагались по-другому, — "на языке, понятном современному читателю, в другом порядке, иногда с сокращением устаревшего, а иногда с дополнительными разъяснениями".
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москва, общество

В России издали первый учебник с описанием церковнославянского языка

13:01 02.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРелигиозная книга и прихожане в одном из храмов духовного центра старообрядчества "Рогожская слобода" в Москве
Религиозная книга и прихожане в одном из храмов духовного центра старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами, сообщает официальный сайт организации.
"Учебник написан без использования специальной филологической терминологии и предназначен для самого широкого круга читателей. В частности, он будет незаменимым пособием для желающих во всей полноте понимать старообрядческие богослужебные книги и старинные русские источники, написанные с соблюдением правил церковнославянского языка", - говорится в сообщении.
В основу книги положены примеры из "Грамматики церковнославянского языка", изданной в Москве в 1648 году. При этом, сопровождающие эти примеры пояснения и правила Грамматики 1648 года не переводились, а излагались по-другому, — "на языке, понятном современному читателю, в другом порядке, иногда с сокращением устаревшего, а иногда с дополнительными разъяснениями".
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