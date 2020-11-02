https://ria.ru/20201102/uchebnik-1582634001.html

В России издали первый учебник с описанием церковнославянского языка

В России издали первый учебник с описанием церковнославянского языка

Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:01

2020-11-02T13:01

2020-11-02T13:01

религия и мировоззрение

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами, сообщает официальный сайт организации."Учебник написан без использования специальной филологической терминологии и предназначен для самого широкого круга читателей. В частности, он будет незаменимым пособием для желающих во всей полноте понимать старообрядческие богослужебные книги и старинные русские источники, написанные с соблюдением правил церковнославянского языка", - говорится в сообщении.В основу книги положены примеры из "Грамматики церковнославянского языка", изданной в Москве в 1648 году. При этом, сопровождающие эти примеры пояснения и правила Грамматики 1648 года не переводились, а излагались по-другому, — "на языке, понятном современному читателю, в другом порядке, иногда с сокращением устаревшего, а иногда с дополнительными разъяснениями".

https://ria.ru/20190429/1553162795.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество