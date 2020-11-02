https://ria.ru/20201102/uchebnik-1582634001.html
В России издали первый учебник с описанием церковнославянского языка
В России издали первый учебник с описанием церковнославянского языка
Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:01
2020-11-02T13:01
2020-11-02T13:01
религия и мировоззрение
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами, сообщает официальный сайт организации."Учебник написан без использования специальной филологической терминологии и предназначен для самого широкого круга читателей. В частности, он будет незаменимым пособием для желающих во всей полноте понимать старообрядческие богослужебные книги и старинные русские источники, написанные с соблюдением правил церковнославянского языка", - говорится в сообщении.В основу книги положены примеры из "Грамматики церковнославянского языка", изданной в Москве в 1648 году. При этом, сопровождающие эти примеры пояснения и правила Грамматики 1648 года не переводились, а излагались по-другому, — "на языке, понятном современному читателю, в другом порядке, иногда с сокращением устаревшего, а иногда с дополнительными разъяснениями".
https://ria.ru/20190429/1553162795.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Всемирный союз староверов издал "Полный учебник церковнославянского языка", это первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами, сообщает официальный сайт организации.
"Учебник написан без использования специальной филологической терминологии и предназначен для самого широкого круга читателей. В частности, он будет незаменимым пособием для желающих во всей полноте понимать старообрядческие богослужебные книги и старинные русские источники, написанные с соблюдением правил церковнославянского языка", - говорится в сообщении.
В основу книги положены примеры из "Грамматики церковнославянского языка", изданной в Москве в 1648 году. При этом, сопровождающие эти примеры пояснения и правила Грамматики 1648 года не переводились, а излагались по-другому, — "на языке, понятном современному читателю, в другом порядке, иногда с сокращением устаревшего, а иногда с дополнительными разъяснениями".