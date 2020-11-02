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Туризм
https://ria.ru/20201102/turizm-1582668633.html
Турагенты просят продлить финансовую господдержку до марта 2021 года
Турагенты просят продлить финансовую господдержку до марта 2021 года
Представители ряда отраслевых объединений туристических компаний направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой о продлении... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:41
2020-11-02T15:41
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
бизнес
деньги
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости Представители ряда отраслевых объединений туристических компаний направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой о продлении государственной целевой финансовой поддержки до марта 2021 года, сообщает TourDom.ru. В письме подчеркивается, что мер поддержки, утвержденных минувшей весной, при нынешнем ухудшении ситуации с COVID-19 уже недостаточно. К тому же высокий сезон закончился, не успев начаться, и за два месяца небольшого оживления рынка компании (за редким исключением) не смогли создать финансовую подушку на зимний период и погасить накопленные долги за первое полугодие.Инициаторы обращения, которое подписали руководители более 300 турагентств, предлагают пролонгировать до начала весны выделение субсидий на выплату зарплаты из расчета один МРОТ (12 130 рублей), действие постановления правительства № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества". А также программ Центра занятости населения по предоставлению финобеспечения затрат на работников, находящихся под риском увольнения и потерявших работу, и по возмещению затрат предприятий на снижение напряженности на рынке труда.Помимо этого, представители розницы призывают возобновить программу господдержки по постановлению правительства № 696 о льготном кредитовании под два процента годовых для тех туристических компаний, которые по ряду причин не успели ей воспользоваться в период с июня по октябрь 2020 года.Еще одним пунктом обращения стала просьба повторно освободить от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также автоматически перенести на 12 месяцев уплату налога, выплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.Инициаторами обращения выступили туристические объединения востока страны – Амурской области, Хабаровского, Приморского краев, Якутии; Алтая, Сибири. К ним присоединились компании из других регионов – Московской, Нижегородской и Рязанской областей, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и Москвы.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, михаил мишустин, бизнес, деньги

Турагенты просят продлить финансовую господдержку до марта 2021 года

15:41 02.11.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкТуристы в Суздале
Туристы в Суздале - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости Представители ряда отраслевых объединений туристических компаний направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой о продлении государственной целевой финансовой поддержки до марта 2021 года, сообщает TourDom.ru.
В письме подчеркивается, что мер поддержки, утвержденных минувшей весной, при нынешнем ухудшении ситуации с COVID-19 уже недостаточно. К тому же высокий сезон закончился, не успев начаться, и за два месяца небольшого оживления рынка компании (за редким исключением) не смогли создать финансовую подушку на зимний период и погасить накопленные долги за первое полугодие.
Инициаторы обращения, которое подписали руководители более 300 турагентств, предлагают пролонгировать до начала весны выделение субсидий на выплату зарплаты из расчета один МРОТ (12 130 рублей), действие постановления правительства № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества". А также программ Центра занятости населения по предоставлению финобеспечения затрат на работников, находящихся под риском увольнения и потерявших работу, и по возмещению затрат предприятий на снижение напряженности на рынке труда.
Помимо этого, представители розницы призывают возобновить программу господдержки по постановлению правительства № 696 о льготном кредитовании под два процента годовых для тех туристических компаний, которые по ряду причин не успели ей воспользоваться в период с июня по октябрь 2020 года.
Еще одним пунктом обращения стала просьба повторно освободить от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года, а также автоматически перенести на 12 месяцев уплату налога, выплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.
Инициаторами обращения выступили туристические объединения востока страны – Амурской области, Хабаровского, Приморского краев, Якутии; Алтая, Сибири. К ним присоединились компании из других регионов – Московской, Нижегородской и Рязанской областей, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и Москвы.
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