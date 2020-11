https://ria.ru/20201102/travlya-1582736367.html

Западные СМИ затравили советника Трампа за интервью RT

Западные СМИ затравили советника Трампа за интервью RT

Западные СМИ затравили члена рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Скотта Атласа и вынудили его извиниться за интервью российскому телеканалу RT. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T23:04

2020-11-02T23:04

2020-11-02T23:04

медиавойны

телеканал rt

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/72/1551917294_1:0:790:444_1400x0_80_0_0_871084b1f1934088ea703dab7feea272.png

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Западные СМИ затравили члена рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Скотта Атласа и вынудили его извиниться за интервью российскому телеканалу RT.Беседу советника президента США Дональда Трампа, профессора Стэнфордского университета с ведущим передачи Going Underground на RT Афшином Раттанзи показали в эфире 31 октября. Главной темой разговора стало здравоохранение в условиях пандемии коронавируса. США возглавляют антирейтинг стран по числу случаев COVID-19 и количеству смертей. В Штатах заражены 9,2 миллиона человек, а жертвами инфекции стала 231 тысяча человек. В интервью RT Атлас раскритиковал закрытие общественных мест в период эпидемии, а результаты работы системы здравоохранения назвал провалом. "Локдауны войдут в историю как полное фиаско государственной политики, проводимой теми, кто был неправ и не желал этого признавать", — сказал собеседник. По его словам, эти люди не владели необходимой информацией, не интересовались проблемой, а лишь были одержимы идеей остановить коронавирус любой ценой. Атласа подвергли травле после выхода интервью. Однако оппоненты выразили недовольство не высказываниями советника президента, а тем, что тот выступил в эфире российского телеканала. Наиболее резкими были высказывания журналистов популярных американских СМИ. Они обвинили Атласа в общении с "рупором Кремля". "У Скотта Атласа выдалась интересная неделька. Вот он на российском пропагандистском канале RT, на программе, выпуск которой непринуждённо начинается с некоторых фактов об американском империализме", — написал корреспондент Politico Райан Лизза.Корреспондент The Washington Post Грег Миллер, в свою очередь, назвал RT "одной из главных пропагандистских платформ Кремля". А журналист CNN Джим Акоста заявил, что профессор дал интервью российскому каналу, не получив одобрения у Белого дома.Бывший посол США в России Майкл Макфол признался, что не разбирается в вопросах здравоохранения, но назвал RT иноагентом. "Никакому государственному должностному лицу США не следует давать интервью персональному пропагандистскому каналу Путина", — написал Макфол в твиттере. Кроме того, экс-дипломат сделал замечание совету по нацбезопасности за недостаточное информирование сотрудников Белого дома. Бывший агент ФБР Петер Строк, в свою очередь, приплел ситуацию с Атласом к предстоящим президентским выборам в США. "Советник Дональда Трампа по борьбе с COVID-19 дает интервью рупору российской пропаганды. Наши выборы через три дня. Представьте, какими будут предстоящие четыре года", — написал он. После столь негативной реакции Скотт Атлас извинился в твиттере за общение с журналистами RT. Он заявил, что не знал, что российский телеканал признан в США иноагентом. "Сожалею, что дал это интервью, и прошу прощения за то, что позволил себя использовать. В особенности же хочу извиниться перед специалистами в области национальной безопасности, которые усердно работают над тем, чтобы нас защищать", — написал он.Однако нападки на советника Трампа продолжились. Так, корреспондент The Christian Science Monitor Дэн Мёрфи обвинил Атласа во лжи. Репортер уверен, что специалист знал о статусе иноагента у RT. "Смертоносная трамповская пропаганда, которую он распространяет (будь то на RT, VoA* или Fox), — вот что его дисквалифицирует", — заявил он.В 2017 году Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иноагента из-за обвинений во "вмешательстве России" в американские выборы 2016 года. В ноябре того же года главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о выполнении американской редакцией телеканала требований властей США."Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в неё всё ещё верит", — сказала она.По словам члена Общественной палаты Марии Бутиной, которая провела 467 дней в американской тюрьме по обвинению в "сговоре с целью работы на иностранное правительство", вызывает отвращение не только позиция тех, кто "гнобил" Атласа, но и отсутствие готовности у члена президентской администрации США "постоять за себя и свои взгляды"."На него тут же набросились все американские медиа: мол, как ты мог! Предатель! Оказывается, теперь с инакомыслящими разговаривать в свободной Америке нельзя, а если поговорил, то все — будут тебя клевать и гнобить. Чиновник быстренько сориентировался и извинился: мол, не в курсе был, что нельзя, простите, каюсь", — написала она в телеграме.В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин увидел в критике в адрес сотрудника Белого дома низкий уровень свободы слова в США."Свобода слова в Америке крайне ограниченна и крайне политизированна. Свобода слова в Америке заменяется политкорректностью. И все это мы видим раз за разом", — сказал ученый.По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, американиста Сергея Судакова, США сделали все, чтобы выставлять картинку свободы слова в СМИ, при этом на самом деле в стране это явление уничтожено."И эта игра происходит довольно давно. К сожалению, я полагаю, что ситуация будет только усугубляться и это будет уже абсолютно не смешно. И говорить о двойных и тройных стандартах существования свободы слова в Соединенных Штатах Америки придется все чаще и чаще", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

https://ria.ru/20200806/1575426310.html

https://ria.ru/20200708/1574066661.html

https://ria.ru/20200630/1573691393.html

https://ria.ru/20200430/1570833191.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, сша, в мире