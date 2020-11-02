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В "Экспоцентре" начала работу "Российская неделя высоких технологий"
В "Экспоцентре" начала работу "Российская неделя высоких технологий"
Новейшие достижения отрасли информационно-коммуникационных технологий будут продемонстрированы в ЦВК "Экспоцентр", где со 2 по 6 ноября пройдет 5-я "Российская... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:00
2020-11-02T19:00
цифровизация
экспоцентр
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новейшие достижения отрасли информационно-коммуникационных технологий будут продемонстрированы в ЦВК "Экспоцентр", где со 2 по 6 ноября пройдет 5-я "Российская неделя высоких технологий" (РНВТ), сообщил генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Сергей Беднов."В пятый раз "Экспоцентр" проводит "Неделю высоких технологий", которая является авторитетным событием и межотраслевой платформой для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, ее экспонентами стали 150 компаний из 10 стран мира, представлены десять регионов России", - отметил на церемонии открытия Беднов.Он подчеркнул, что для многих телеком-компаний участие в "Российской неделе высоких технологий", особенно в нынешних условиях, – это не столько способ достичь конкурентных преимуществ, но и обязательное условие сохранения их позиций и дальнейшего развития.Деловая неделя РНВТ объединена концепцией "Цифровая трансформация". В выставочной экспозиции представлены новейшие разработки в области сетей связи, центров обработки данных, программного обеспечения, доступа в интернет, облачных технологий, мобильных решений и искусственного интеллекта.В программе Недели - международные выставки "Связь-2020", "Навитех-2020", а также форумы "Связь-2020: цифровое будущее телеком отрасли" и "Российский софт – эффективные решения для цифровой экономики".Ключевую роль внедрения цифровых технологий в жизнь современного общества отметил в приветственном слове к участникам Недели глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.Он напомнил, что, благодаря проделанной ранее работе по внедрению цифровизации, в условиях жестких ограничений в период пандемии деловой диалог с предпринимательством не прекращался. Это послужило дополнительным импульсом для активной работы по развитию высоких технологий, что и можно увидеть на открывшейся выставке. "На сегодняшний день "Экспоцентр" является единственной площадкой в Москве, где разрешено проводить выставочную деятельность. Неделя высоких технологий - это возможность встречаться, дискутировать, налаживать контакты и обмениваться опытом "в живую". Также будут затронуты проблемные темы – доступ к сети интернет, вопросы широкоформатного интернета и другие", - сказал Катырин.Глава ТПП обратил внимание на то, что нынешняя выставка проходит с соблюдением всех мер безопасности."Несмотря на все сложности, связанные с работой крупного мероприятия, для нас было важным показать, что в России есть возможность на высоком уровне безопасности провести подобные выставки, а также их насущность и востребованность. Тема цифровизации - доступ к интернету по всей стране, спутниковая связь, телекоммуникации и так далее, что называется, - на острие важности и насущности ", - подчеркнул он. В честь открытия 5-й "Российской недели высоких технологий" была выпушена почтовая карточка "Связь 2020" с почтовой маркой, на которой изображено здание "Экспоцентра", и изготовлен специальный сувенирный штемпель. В заключительной части церемонии открытия РНВТ почетные гости произвели памятное гашение почтовой марки.
https://ria.ru/20201027/ekspotsentr-1581809824.html
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РИА Новости
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Новости
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60
цифровизация, экспоцентр, экономика

В "Экспоцентре" начала работу "Российская неделя высоких технологий"

19:00 02.11.2020
 
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"В "Экспоцентре" начала работу "Российская неделя высоких технологий"
В Экспоцентре начала работу Российская неделя высоких технологий - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Новейшие достижения отрасли информационно-коммуникационных технологий будут продемонстрированы в ЦВК "Экспоцентр", где со 2 по 6 ноября пройдет 5-я "Российская неделя высоких технологий" (РНВТ), сообщил генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Сергей Беднов.
"В пятый раз "Экспоцентр" проводит "Неделю высоких технологий", которая является авторитетным событием и межотраслевой платформой для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России. Несмотря на сложную обстановку, связанную с пандемией, ее экспонентами стали 150 компаний из 10 стран мира, представлены десять регионов России", - отметил на церемонии открытия Беднов.
Он подчеркнул, что для многих телеком-компаний участие в "Российской неделе высоких технологий", особенно в нынешних условиях, – это не столько способ достичь конкурентных преимуществ, но и обязательное условие сохранения их позиций и дальнейшего развития.
Деловая неделя РНВТ объединена концепцией "Цифровая трансформация". В выставочной экспозиции представлены новейшие разработки в области сетей связи, центров обработки данных, программного обеспечения, доступа в интернет, облачных технологий, мобильных решений и искусственного интеллекта.
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"В "Экспоцентре" начала работу "Российская неделя высоких технологий"
В Экспоцентре начала работу Российская неделя высоких технологий - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
В "Экспоцентре" начала работу "Российская неделя высоких технологий"
В программе Недели - международные выставки "Связь-2020", "Навитех-2020", а также форумы "Связь-2020: цифровое будущее телеком отрасли" и "Российский софт – эффективные решения для цифровой экономики".
Ключевую роль внедрения цифровых технологий в жизнь современного общества отметил в приветственном слове к участникам Недели глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Он напомнил, что, благодаря проделанной ранее работе по внедрению цифровизации, в условиях жестких ограничений в период пандемии деловой диалог с предпринимательством не прекращался. Это послужило дополнительным импульсом для активной работы по развитию высоких технологий, что и можно увидеть на открывшейся выставке.
"На сегодняшний день "Экспоцентр" является единственной площадкой в Москве, где разрешено проводить выставочную деятельность. Неделя высоких технологий - это возможность встречаться, дискутировать, налаживать контакты и обмениваться опытом "в живую". Также будут затронуты проблемные темы – доступ к сети интернет, вопросы широкоформатного интернета и другие", - сказал Катырин.
Глава ТПП обратил внимание на то, что нынешняя выставка проходит с соблюдением всех мер безопасности.
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"Несмотря на все сложности, связанные с работой крупного мероприятия, для нас было важным показать, что в России есть возможность на высоком уровне безопасности провести подобные выставки, а также их насущность и востребованность. Тема цифровизации - доступ к интернету по всей стране, спутниковая связь, телекоммуникации и так далее, что называется, - на острие важности и насущности ", - подчеркнул он.
В честь открытия 5-й "Российской недели высоких технологий" была выпушена почтовая карточка "Связь 2020" с почтовой маркой, на которой изображено здание "Экспоцентра", и изготовлен специальный сувенирный штемпель. В заключительной части церемонии открытия РНВТ почетные гости произвели памятное гашение почтовой марки.
 
ЦифровизацияЭкспоцентрЭкономика
 
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