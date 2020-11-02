https://ria.ru/20201102/tatarstan-1582655765.html

Татарстан получил право использовать бренд "Императорский маршрут"

Татарстан получил право использовать бренд "Императорский маршрут"

Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:38

2020-11-02T14:38

2020-11-02T14:39

республика татарстан

туризм

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КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) в понедельник подписали лицензионный договор о предоставлении республике права использования товарного знака "Императорский маршрут".Национальный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется в 19 регионах России Фондом ЕСПО при поддержке минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых."В прошлом году Республика Татарстан присоединилась к проекту "Императорского маршрута". Действительно, это проект, который имеет огромный материал, как исторический, так культурный и духовный. И его реализация, безусловно, станет хорошим импульсом для развития туризма в Татарстане", - сказал руководитель Госкомтуризма республики Сергей Иванов.По словам Иванова, Россия воспринимается как сверхтерритория, и то, что может держать вместе, связывать всех её жителей, - это общие культурные, духовные, исторические ценности. Глава Госкомтуризма Татарстана уточнил, что места пребывания Елизаветы Фёдоровны и царской семьи в Татарстане в рамках "Императорского маршрута" можно будет посетить с 2021 года. По его словам, это даст туристам возможность посмотреть на Татарстан с ещё одной стороны.Использование товарного знака "Императорский маршрут", по словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой, позволит Татарстану и туроператорам республики максимально эффективно использовать ресурсы проекта, выстроить новые маршруты. "Наша задача, как историков, - наполнить это глубоким историческим содержанием", - отметила она.Лицензионный договор был подписан в рамках открывшейся в понедельник в Казани II сессии XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений, организованных Фондом ЕСПО по благословению патриарха Кирилла при поддержке министерства культуры РФ и правительства Татарстана.

https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577986703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм