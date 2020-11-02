https://ria.ru/20201102/tatarstan-1582655765.html
Татарстан получил право использовать бренд "Императорский маршрут"
Татарстан получил право использовать бренд "Императорский маршрут"
Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:38
2020-11-02T14:38
2020-11-02T14:39
республика татарстан
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781617_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_a3cadc581a837c120382f5e72ac7fb9a.jpg
КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) в понедельник подписали лицензионный договор о предоставлении республике права использования товарного знака "Императорский маршрут".Национальный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется в 19 регионах России Фондом ЕСПО при поддержке минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых."В прошлом году Республика Татарстан присоединилась к проекту "Императорского маршрута". Действительно, это проект, который имеет огромный материал, как исторический, так культурный и духовный. И его реализация, безусловно, станет хорошим импульсом для развития туризма в Татарстане", - сказал руководитель Госкомтуризма республики Сергей Иванов.По словам Иванова, Россия воспринимается как сверхтерритория, и то, что может держать вместе, связывать всех её жителей, - это общие культурные, духовные, исторические ценности. Глава Госкомтуризма Татарстана уточнил, что места пребывания Елизаветы Фёдоровны и царской семьи в Татарстане в рамках "Императорского маршрута" можно будет посетить с 2021 года. По его словам, это даст туристам возможность посмотреть на Татарстан с ещё одной стороны.Использование товарного знака "Императорский маршрут", по словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой, позволит Татарстану и туроператорам республики максимально эффективно использовать ресурсы проекта, выстроить новые маршруты. "Наша задача, как историков, - наполнить это глубоким историческим содержанием", - отметила она.Лицензионный договор был подписан в рамках открывшейся в понедельник в Казани II сессии XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений, организованных Фондом ЕСПО по благословению патриарха Кирилла при поддержке министерства культуры РФ и правительства Татарстана.
https://ria.ru/20200930/tatarstan-1577986703.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781617_256:0:2988:2048_1400x0_80_0_0_fdbf3e7f48e722ff8e997d98601ab2e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм
КАЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Госкомитет Татарстана по туризму и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) в понедельник подписали лицензионный договор о предоставлении республике права использования товарного знака "Императорский маршрут".
Национальный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется в 19 регионах России Фондом ЕСПО при поддержке минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых.
"В прошлом году Республика Татарстан
присоединилась к проекту "Императорского маршрута". Действительно, это проект, который имеет огромный материал, как исторический, так культурный и духовный. И его реализация, безусловно, станет хорошим импульсом для развития туризма в Татарстане", - сказал руководитель Госкомтуризма республики Сергей Иванов.
По словам Иванова, Россия воспринимается как сверхтерритория, и то, что может держать вместе, связывать всех её жителей, - это общие культурные, духовные, исторические ценности.
"Такой маршрут будет хорошим материалом и для жителей нашей страны, школьников, и также для иностранных туристов, которые прибывают в нашу страну для того, чтобы можно понять всю глубину, силу нашего народа, традиции нашего народа и познакомиться со всей нашей страной", - добавил он.
Глава Госкомтуризма Татарстана уточнил, что места пребывания Елизаветы Фёдоровны и царской семьи в Татарстане в рамках "Императорского маршрута" можно будет посетить с 2021 года. По его словам, это даст туристам возможность посмотреть на Татарстан с ещё одной стороны.
Использование товарного знака "Императорский маршрут", по словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой, позволит Татарстану и туроператорам республики максимально эффективно использовать ресурсы проекта, выстроить новые маршруты. "Наша задача, как историков, - наполнить это глубоким историческим содержанием", - отметила она.
Лицензионный договор был подписан в рамках открывшейся в понедельник в Казани II сессии XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений, организованных Фондом ЕСПО по благословению патриарха Кирилла при поддержке министерства культуры РФ и правительства Татарстана.