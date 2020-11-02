https://ria.ru/20201102/taksi-1582661639.html

Уроженка Нью-Йорка умерла в такси в Москве

Уроженка Нью-Йорка умерла в такси в Москве

Правоохранители начали проверку после того, как 24-летняя девушка скончалась в такси по пути из ночного клуба в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:59

2020-11-02T14:59

2020-11-02T15:46

москва

нью-йорк (город)

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правоохранители начали проверку после того, как 24-летняя девушка скончалась в такси по пути из ночного клуба в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, уроженку Нью-Йорка Ноэль Крихели под утро в воскресенье водитель такси забрал из клуба на Шарикоподшипниковской улице, где девушка пила; кроме того, своим друзьям она сказала, что приняла наркотики. По предварительным данным, в такси она потеряла сознание и скончалась."По данному факту организовано проведение проверки", — сказал собеседник агентства.Собеседник также добавил, что на теле девушки не обнаружены признаки насильственной смерти.

https://ria.ru/20201030/shkolnitsa-1582300708.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, нью-йорк (город), происшествия