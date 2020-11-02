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Уроженка Нью-Йорка умерла в такси в Москве
Уроженка Нью-Йорка умерла в такси в Москве
Правоохранители начали проверку после того, как 24-летняя девушка скончалась в такси по пути из ночного клуба в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:59
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москва
нью-йорк (город)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правоохранители начали проверку после того, как 24-летняя девушка скончалась в такси по пути из ночного клуба в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, уроженку Нью-Йорка Ноэль Крихели под утро в воскресенье водитель такси забрал из клуба на Шарикоподшипниковской улице, где девушка пила; кроме того, своим друзьям она сказала, что приняла наркотики. По предварительным данным, в такси она потеряла сознание и скончалась."По данному факту организовано проведение проверки", — сказал собеседник агентства.Собеседник также добавил, что на теле девушки не обнаружены признаки насильственной смерти.
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москва, нью-йорк (город), происшествия

Уроженка Нью-Йорка умерла в такси в Москве

14:59 02.11.2020 (обновлено: 15:46 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правоохранители начали проверку после того, как 24-летняя девушка скончалась в такси по пути из ночного клуба в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, уроженку Нью-Йорка Ноэль Крихели под утро в воскресенье водитель такси забрал из клуба на Шарикоподшипниковской улице, где девушка пила; кроме того, своим друзьям она сказала, что приняла наркотики. По предварительным данным, в такси она потеряла сознание и скончалась.
"По данному факту организовано проведение проверки", — сказал собеседник агентства.
Собеседник также добавил, что на теле девушки не обнаружены признаки насильственной смерти.
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