https://ria.ru/20201102/ssha-1582596774.html

Эксперт спрогнозировала изменение политики США по отношению к России

Эксперт спрогнозировала изменение политики США по отношению к России

Потенциальная администрация Джо Байдена будет жестко настроена по отношению к России, хотя это не обязательно означает увеличение числа санкций, сказала РИА... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:49

2020-11-02T09:49

2020-11-02T11:14

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

роберт мюллер

джо байден

турция

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Потенциальная администрация Джо Байдена будет жестко настроена по отношению к России, хотя это не обязательно означает увеличение числа санкций, сказала РИА Новости Джованна Де Майо, приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона в американской столице."Администрация Байдена будет жесткой с Россией, хотя это не обязательно означает увеличение числа санкций. Очень возможно, что Байден попытается найти общую стратегию с европейскими союзниками, чтобы сосредоточиться на конкретных, но более эффективных санкциях, а также на более креативных способах привлечения России к ответственности без того, чтобы впадать в бесполезное умножение санкций", - сказала Де Майо, которая также является внешним научным сотрудником Брукингского института в Вашингтоне.При этом она считает, что возможны трения Байдена с Россией по вопросу о "продвижении демократических ценностей", которое Байден сделал приоритетом своей политики. Она также ожидает мер против России по потенциальному вмешательству в выборы в 2020 году и предполагаемым выплатам талибам за головы американских солдат в Афганистане. Россия категорически отвергает обвинения во вмешательстве в выборы 2016 и 2020 годов. Москва также отвергает обвинения в выплате каких-либо вознаграждений талибам, публикации на этот счет также опровергал Белый дом, а высокопоставленные лица Пентагона заявляли, что не видели ей подтверждений.Вместе с тем, советники Байдена предлагают ему избегать "морализаторского" подхода к внешней политике, да и сотрудничество с Россией по вопросу о контроле над вооружениями будет для него важным, считает Де Майо.Если же на второй срок переизберется Дональд Трамп, следует ждать продолжения нынешней политики по санкциям, полагает эксперт. Вопреки сложившимся представлениям, при Трампе санкции значительно распространились — как первичные, так и вторичные. Происходило это в основном с подачи конгресса США, уточнила Де Майо.Учитывая поляризацию мнений внутри страны относительно того, как вести дела с Россией после фактов 2016 года, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и расследование по импичменту, республиканцы и демократы в конгрессе США продолжали добиваться санкций, констатировала Де Майо. "Республиканцы хотели послать сигнал, что, несмотря на дружелюбные заявления Трампа в адрес Москвы, США по-прежнему жестко себя ведут с Россией. Демократы рассматривали (санкции) как способ привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы и другие дела", - сказала она."Растущее число наложенных санкций, попытки Трампа смягчить санкции и тот факт, что эти меры не были скоординированны с европейскими союзниками и, похоже, не могут быть легко сняты в обмен на хорошее поведение со стороны России, - все это в конечном счете подорвало эффективность их санкций", - констатировала Де Майо.На вопрос о том, возможны ли опосредованные столкновения США с Россией в различных регионах мира, эксперт ответила, что и Байден, и Трамп будут пытаться избежать военных обязательств за рубежом, в том числе в Сирии, причем для Байдена более важным приоритетом в регионе может оказаться не Россия, а Турция."И Трамп, и Байден захотят вытащить США из этого (сирийского - ред.) и других конфликтов и не хотят принимать излишние военные обязательства. Трамп с большей вероятностью может уйти сам по себе, а Байден с большей вероятностью будет искать поддержки союзников США, чтобы избежать вакуума власти и оказать различными путями давление на Москву. Вполне возможно, что Байден также займет более критичный и жесткий подход к Турции, чья все более проблематичная роль в Восточном Средиземноморье может стать более важным приоритетом, чем Москва, в его (Байдена — ред.) внешней политике", - заключила Де Майо.

https://ria.ru/20201102/ssha-1582558899.html

https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

https://ria.ru/20201101/menshinstva-1582449783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, роберт мюллер, джо байден, турция, сирия, сша, в мире