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США готовятся к бунту Европы
США готовятся к бунту Европы
В силу победы, которую США одержали в холодной войне, практически весь мир несколько десятилетий был вынужден "жить в Америке". РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:00
2020-11-02T08:00
евросоюз
европа
сша
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в мире
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В силу победы, которую США одержали в холодной войне, практически весь мир несколько десятилетий был вынужден "жить в Америке".На планете — от глухих вьетнамских деревень до предгорья Анд, от Берлина и до Гонконга — доминировали культурные образы, создаваемые в Голливуде или на съемочных площадках музыкальных клипов американских звезд шоу-бизнеса. В экономическом смысле ситуация была еще хуже, хотя и менее очевидной для обывателя — большая часть мировой торговли предполагала долларовую оплату, которая проходила в конечном счете через американские банки, даже если ни одна из сторон сделки не имела отношения к США. В политическом смысле доминирование было вообще тотальным — и это было суммой экономического и культурного господства, подкрепленного готовностью физически уничтожать тех, кто не желает склонить национальные или личные интересы перед амбициями какого-то чиновника Госдепа США.Для Америки это был золотой век, и именно яростное желание вернуться в него является главной движущей силой текущего американского внутриэлитного конфликта. Традиционная классификация конфликтующих сторон, которые принято делить на глобалистов из "глубинного государства" и антиглобалистов (экономических националистов) в лице Трампа и его окружения — довольно точная, но не передает всей сути конфликта. На самом глубинном уровне перед нами конфликт между амбициозными реалистами-трампистами и истеричными реваншистами-фантазерами.Реализм Трампа и его сторонников, несмотря на такие экзотические идеи, как "покупка Гренландии" и постройка стены на границе с Мексикой, заключается в остром и по-своему трагическом осознании того, что золотой век закончился. А значит, по их мнению, США должны сконцентрироваться на сохранении тех элементов Pax Americana, которые еще можно спасти, а также на том, чтобы нанести Китаю ущерб, полностью несовместимый с его амбициями в плане мирового лидерства. Реваншисты-фантазеры, которые обитают в вашингтонских мозговых центрах, Госдепе и штабе Байдена, смотрят на мир глазами вечно обиженных любителей войны из предыдущей администрации. Им кажется, что если исправить "непростительную мягкость" эпохи позднего Обамы и "отсутствие лидерства" эпохи Трампа, то все будет не просто хорошо, а очень хорошо: мир вернется в состояние 2012 или 2013 года, когда Америка была (с их точки зрения) безусловным пупом земли, властелином планеты и "Сияющим градом на холме" — эдаким современным аналогом Рима с привкусом Вавилона.Теперь же на фоне текущего конфликта и в контексте финишной прямой избирательной кампании, у этих реваншистов-фантазеров тоже происходит личная трагедия. Рассматривая перспективы администрации Байдена в смысле восстановления американского величия и всесилия, они внезапно столкнулись с оскорбительной для них реальностью: оказывается, остальной мир не хочет возвращаться в условный 2012-й или 2006-й. Причем речь идет не только о Китае или России, но и Евросоюзе, который представлялся "байденовцам" эдакой осиротевшей колонией, чье руководство со слезами радости ждет возвращения настоящего — строгого, но сильного — вашингтонского господина.Подозрения о том, что мир уже никогда не будет прежним, начинают просачиваться даже туда, где никаких сомнений во всемогуществе американского "глубинного государства" в принципе быть не может — в редакции мейнстримных американских СМИ. После столкновения с неприятными для США официальными позициями высокопоставленных европейских экспертов и чиновников заокеанские журналисты все еще предпочитают списывать все на разочарование, связанное с Трампом. Но они уже не готовы отрицать сам факт, что Евросоюз будет заниматься усилением своей независимости от Штатов, невзирая на результаты выборов."Однако даже если Трамп проиграет, мало кто из политиков в Европе ожидает, что мир вернется к тому состоянию, в котором был до того, как он [Трамп] начал пространно выступать против НАТО и Европейского союза из Овального кабинета. Европейцы не верят, что они могут зависеть от Соединенных Штатов, как раньше. Они хотят быть готовы к действию, с Вашингтоном или без него. &lt;...&gt; Итак, европейские страны планируют укрепить свои вооруженные силы. Они говорят [о желании] взять на себя большую ответственность за безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в регионах, которые гораздо ближе к ним, чем к США, и [в которых] они сохраняют постколониальные связи. Сторонники ядерной сделки с Ираном 2015 года хотят сохранить ее. Некоторые политики заявляют, что они хотят продвигать Европу как третью глобальную державу наряду с США и Китаем, полностью не поддерживая ни одну из них."Во все более жестоком мире Европа должна наконец полностью выйти из времен невинности и наивности, чтобы создать свою собственную судьбу, — сказал недавно послам Франции в европейских государствах министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. — В противном случае ее судьбу решат другие", — сообщает The Washington Post.Конечно, можно было бы списать все вышеописанное на амбиции Эммануэля Макрона и его команды, которые в последнее время пытаются слепить из довольно аморфного Евросоюза некую квазифедерацию с собой во главе. Но дело тут не в конкретных планах руководства одной из ведущих европейских стран. Как отмечают авторы The Washington Post, курс на определенную геополитическую и военную самодостаточность теперь является модным и в Париже, и в Берлине. Стоит отметить, что в этих условиях Brexit стал буквально манной небесной для европейских лидеров, которые не очень хотят снова стелиться под Вашингтон, поскольку в отсутствие Лондона (который привык выступать в роли американского надзирателя в европейском геополитическом концлагере) именно Франция и ФРГ могут вместе тащить всю остальную Европу в направлении большего суверенитета.Эта тенденция, конечно, уже оформляется европейцами в типичном "приторно-циничном стиле", то есть демонстративное неповиновение представляется как верх верноподданичества. The Washington Post цитирует аргументацию, которую используют ведущие немецкие политики из конкурирующих партий:"Европа сама должна предпринять решительные действия, чтобы Соединенные Штаты могли видеть в Европе сильного партнера на равных, а не девушку в беде", — заявила в понедельник в Берлине министр обороны Германии, правоцентристка Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вторя настроениям из статьи ее партнера из левоцентристской коалиции, министра иностранных дел Хайко Мааса, несколькими днями ранее. "В интересах нашей безопасности — иметь возможность справиться с кризисами у нашего порога, если необходимо, собственными силами, — написал Маас в воскресенье в немецкой газете Welt am Sonntag. — Это еще больше применимо после [американских] выборов — независимо от того, кто победит".Излишне напоминать, что США никогда не хотят ни в ком видеть "равного партнера". Официальному Вашингтону всегда и независимо от фамилии конкретного президента нужны исключительно рабы, или, как вежливо выразилась министр обороны Германии, "девушки в беде", под предлогом спасения которых Вашингтон может потом вдоволь заниматься их политическим, культурным и экономическим изнасилованием.Даже вашингтонские оптимисты и мечтатели о возвращении мировой гегемонии начинают подозревать, что теперь в Европе (не говоря уже о других частях света) "рыцаря на белом "Абрамсе" никто не ждет и Америке как-то предстоит жить в этой неприветливой и совсем не сказочной реальности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/1582131989.html
https://ria.ru/20201020/kommunizm-1580531583.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kissindzher-1578870695.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575926908.html
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Иван Данилов
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евросоюз, европа, сша, дональд трамп, авторы, в мире

США готовятся к бунту Европы

08:00 02.11.2020
 
© Fotolia / BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Fotolia / Beboy
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Иван Данилов
Иван Данилов
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В силу победы, которую США одержали в холодной войне, практически весь мир несколько десятилетий был вынужден "жить в Америке".
На планете — от глухих вьетнамских деревень до предгорья Анд, от Берлина и до Гонконга — доминировали культурные образы, создаваемые в Голливуде или на съемочных площадках музыкальных клипов американских звезд шоу-бизнеса. В экономическом смысле ситуация была еще хуже, хотя и менее очевидной для обывателя — большая часть мировой торговли предполагала долларовую оплату, которая проходила в конечном счете через американские банки, даже если ни одна из сторон сделки не имела отношения к США. В политическом смысле доминирование было вообще тотальным — и это было суммой экономического и культурного господства, подкрепленного готовностью физически уничтожать тех, кто не желает склонить национальные или личные интересы перед амбициями какого-то чиновника Госдепа США.
США борются с комплексом имперской неполноценности - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:45Актуально
США борются с комплексом "имперской неполноценности"
Для Америки это был золотой век, и именно яростное желание вернуться в него является главной движущей силой текущего американского внутриэлитного конфликта. Традиционная классификация конфликтующих сторон, которые принято делить на глобалистов из "глубинного государства" и антиглобалистов (экономических националистов) в лице Трампа и его окружения — довольно точная, но не передает всей сути конфликта. На самом глубинном уровне перед нами конфликт между амбициозными реалистами-трампистами и истеричными реваншистами-фантазерами.
Реализм Трампа и его сторонников, несмотря на такие экзотические идеи, как "покупка Гренландии" и постройка стены на границе с Мексикой, заключается в остром и по-своему трагическом осознании того, что золотой век закончился. А значит, по их мнению, США должны сконцентрироваться на сохранении тех элементов Pax Americana, которые еще можно спасти, а также на том, чтобы нанести Китаю ущерб, полностью несовместимый с его амбициями в плане мирового лидерства. Реваншисты-фантазеры, которые обитают в вашингтонских мозговых центрах, Госдепе и штабе Байдена, смотрят на мир глазами вечно обиженных любителей войны из предыдущей администрации. Им кажется, что если исправить "непростительную мягкость" эпохи позднего Обамы и "отсутствие лидерства" эпохи Трампа, то все будет не просто хорошо, а очень хорошо: мир вернется в состояние 2012 или 2013 года, когда Америка была (с их точки зрения) безусловным пупом земли, властелином планеты и "Сияющим градом на холме" — эдаким современным аналогом Рима с привкусом Вавилона.
Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 08:00
В США решили, что миром правит "призрак коммунизма"
Теперь же на фоне текущего конфликта и в контексте финишной прямой избирательной кампании, у этих реваншистов-фантазеров тоже происходит личная трагедия. Рассматривая перспективы администрации Байдена в смысле восстановления американского величия и всесилия, они внезапно столкнулись с оскорбительной для них реальностью: оказывается, остальной мир не хочет возвращаться в условный 2012-й или 2006-й. Причем речь идет не только о Китае или России, но и Евросоюзе, который представлялся "байденовцам" эдакой осиротевшей колонией, чье руководство со слезами радости ждет возвращения настоящего — строгого, но сильного — вашингтонского господина.
Подозрения о том, что мир уже никогда не будет прежним, начинают просачиваться даже туда, где никаких сомнений во всемогуществе американского "глубинного государства" в принципе быть не может — в редакции мейнстримных американских СМИ. После столкновения с неприятными для США официальными позициями высокопоставленных европейских экспертов и чиновников заокеанские журналисты все еще предпочитают списывать все на разочарование, связанное с Трампом. Но они уже не готовы отрицать сам факт, что Евросоюз будет заниматься усилением своей независимости от Штатов, невзирая на результаты выборов.
"Однако даже если Трамп проиграет, мало кто из политиков в Европе ожидает, что мир вернется к тому состоянию, в котором был до того, как он [Трамп] начал пространно выступать против НАТО и Европейского союза из Овального кабинета. Европейцы не верят, что они могут зависеть от Соединенных Штатов, как раньше. Они хотят быть готовы к действию, с Вашингтоном или без него. <...> Итак, европейские страны планируют укрепить свои вооруженные силы. Они говорят [о желании] взять на себя большую ответственность за безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в регионах, которые гораздо ближе к ним, чем к США, и [в которых] они сохраняют постколониальные связи. Сторонники ядерной сделки с Ираном 2015 года хотят сохранить ее. Некоторые политики заявляют, что они хотят продвигать Европу как третью глобальную державу наряду с США и Китаем, полностью не поддерживая ни одну из них.
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:48
Генри Киссинджер заявил, что ситуация в мире – как перед Первой мировой
"Во все более жестоком мире Европа должна наконец полностью выйти из времен невинности и наивности, чтобы создать свою собственную судьбу, — сказал недавно послам Франции в европейских государствах министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. — В противном случае ее судьбу решат другие", — сообщает The Washington Post.
Конечно, можно было бы списать все вышеописанное на амбиции Эммануэля Макрона и его команды, которые в последнее время пытаются слепить из довольно аморфного Евросоюза некую квазифедерацию с собой во главе. Но дело тут не в конкретных планах руководства одной из ведущих европейских стран. Как отмечают авторы The Washington Post, курс на определенную геополитическую и военную самодостаточность теперь является модным и в Париже, и в Берлине. Стоит отметить, что в этих условиях Brexit стал буквально манной небесной для европейских лидеров, которые не очень хотят снова стелиться под Вашингтон, поскольку в отсутствие Лондона (который привык выступать в роли американского надзирателя в европейском геополитическом концлагере) именно Франция и ФРГ могут вместе тащить всю остальную Европу в направлении большего суверенитета.
Эта тенденция, конечно, уже оформляется европейцами в типичном "приторно-циничном стиле", то есть демонстративное неповиновение представляется как верх верноподданичества. The Washington Post цитирует аргументацию, которую используют ведущие немецкие политики из конкурирующих партий:
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 11:42
Поведение гегемона. В Китае раскритиковали санкции США к Huawei
"Европа сама должна предпринять решительные действия, чтобы Соединенные Штаты могли видеть в Европе сильного партнера на равных, а не девушку в беде", — заявила в понедельник в Берлине министр обороны Германии, правоцентристка Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вторя настроениям из статьи ее партнера из левоцентристской коалиции, министра иностранных дел Хайко Мааса, несколькими днями ранее. "В интересах нашей безопасности — иметь возможность справиться с кризисами у нашего порога, если необходимо, собственными силами, — написал Маас в воскресенье в немецкой газете Welt am Sonntag. — Это еще больше применимо после [американских] выборов — независимо от того, кто победит".
Излишне напоминать, что США никогда не хотят ни в ком видеть "равного партнера". Официальному Вашингтону всегда и независимо от фамилии конкретного президента нужны исключительно рабы, или, как вежливо выразилась министр обороны Германии, "девушки в беде", под предлогом спасения которых Вашингтон может потом вдоволь заниматься их политическим, культурным и экономическим изнасилованием.
Даже вашингтонские оптимисты и мечтатели о возвращении мировой гегемонии начинают подозревать, что теперь в Европе (не говоря уже о других частях света) "рыцаря на белом "Абрамсе" никто не ждет и Америке как-то предстоит жить в этой неприветливой и совсем не сказочной реальности.
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 17:40
Укол американцам. В ФРГ озвучили преимущества обычного газа перед СПГ
 
Выборы президента США — 2020ЕвросоюзЕвропаСШАДональд ТрампАвторыВ мире
 
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