https://ria.ru/20201102/ssha-1582558899.html

США готовятся к бунту Европы

США готовятся к бунту Европы

В силу победы, которую США одержали в холодной войне, практически весь мир несколько десятилетий был вынужден "жить в Америке". РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T08:00

2020-11-02T08:00

2020-11-02T08:00

евросоюз

европа

сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

авторы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/95332/80/953328023_0:46:2000:1171_1400x0_80_0_0_549cd0e2a29bb3721a48b04a461c3424.jpg

В силу победы, которую США одержали в холодной войне, практически весь мир несколько десятилетий был вынужден "жить в Америке".На планете — от глухих вьетнамских деревень до предгорья Анд, от Берлина и до Гонконга — доминировали культурные образы, создаваемые в Голливуде или на съемочных площадках музыкальных клипов американских звезд шоу-бизнеса. В экономическом смысле ситуация была еще хуже, хотя и менее очевидной для обывателя — большая часть мировой торговли предполагала долларовую оплату, которая проходила в конечном счете через американские банки, даже если ни одна из сторон сделки не имела отношения к США. В политическом смысле доминирование было вообще тотальным — и это было суммой экономического и культурного господства, подкрепленного готовностью физически уничтожать тех, кто не желает склонить национальные или личные интересы перед амбициями какого-то чиновника Госдепа США.Для Америки это был золотой век, и именно яростное желание вернуться в него является главной движущей силой текущего американского внутриэлитного конфликта. Традиционная классификация конфликтующих сторон, которые принято делить на глобалистов из "глубинного государства" и антиглобалистов (экономических националистов) в лице Трампа и его окружения — довольно точная, но не передает всей сути конфликта. На самом глубинном уровне перед нами конфликт между амбициозными реалистами-трампистами и истеричными реваншистами-фантазерами.Реализм Трампа и его сторонников, несмотря на такие экзотические идеи, как "покупка Гренландии" и постройка стены на границе с Мексикой, заключается в остром и по-своему трагическом осознании того, что золотой век закончился. А значит, по их мнению, США должны сконцентрироваться на сохранении тех элементов Pax Americana, которые еще можно спасти, а также на том, чтобы нанести Китаю ущерб, полностью несовместимый с его амбициями в плане мирового лидерства. Реваншисты-фантазеры, которые обитают в вашингтонских мозговых центрах, Госдепе и штабе Байдена, смотрят на мир глазами вечно обиженных любителей войны из предыдущей администрации. Им кажется, что если исправить "непростительную мягкость" эпохи позднего Обамы и "отсутствие лидерства" эпохи Трампа, то все будет не просто хорошо, а очень хорошо: мир вернется в состояние 2012 или 2013 года, когда Америка была (с их точки зрения) безусловным пупом земли, властелином планеты и "Сияющим градом на холме" — эдаким современным аналогом Рима с привкусом Вавилона.Теперь же на фоне текущего конфликта и в контексте финишной прямой избирательной кампании, у этих реваншистов-фантазеров тоже происходит личная трагедия. Рассматривая перспективы администрации Байдена в смысле восстановления американского величия и всесилия, они внезапно столкнулись с оскорбительной для них реальностью: оказывается, остальной мир не хочет возвращаться в условный 2012-й или 2006-й. Причем речь идет не только о Китае или России, но и Евросоюзе, который представлялся "байденовцам" эдакой осиротевшей колонией, чье руководство со слезами радости ждет возвращения настоящего — строгого, но сильного — вашингтонского господина.Подозрения о том, что мир уже никогда не будет прежним, начинают просачиваться даже туда, где никаких сомнений во всемогуществе американского "глубинного государства" в принципе быть не может — в редакции мейнстримных американских СМИ. После столкновения с неприятными для США официальными позициями высокопоставленных европейских экспертов и чиновников заокеанские журналисты все еще предпочитают списывать все на разочарование, связанное с Трампом. Но они уже не готовы отрицать сам факт, что Евросоюз будет заниматься усилением своей независимости от Штатов, невзирая на результаты выборов."Однако даже если Трамп проиграет, мало кто из политиков в Европе ожидает, что мир вернется к тому состоянию, в котором был до того, как он [Трамп] начал пространно выступать против НАТО и Европейского союза из Овального кабинета. Европейцы не верят, что они могут зависеть от Соединенных Штатов, как раньше. Они хотят быть готовы к действию, с Вашингтоном или без него. <...> Итак, европейские страны планируют укрепить свои вооруженные силы. Они говорят [о желании] взять на себя большую ответственность за безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в регионах, которые гораздо ближе к ним, чем к США, и [в которых] они сохраняют постколониальные связи. Сторонники ядерной сделки с Ираном 2015 года хотят сохранить ее. Некоторые политики заявляют, что они хотят продвигать Европу как третью глобальную державу наряду с США и Китаем, полностью не поддерживая ни одну из них."Во все более жестоком мире Европа должна наконец полностью выйти из времен невинности и наивности, чтобы создать свою собственную судьбу, — сказал недавно послам Франции в европейских государствах министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. — В противном случае ее судьбу решат другие", — сообщает The Washington Post.Конечно, можно было бы списать все вышеописанное на амбиции Эммануэля Макрона и его команды, которые в последнее время пытаются слепить из довольно аморфного Евросоюза некую квазифедерацию с собой во главе. Но дело тут не в конкретных планах руководства одной из ведущих европейских стран. Как отмечают авторы The Washington Post, курс на определенную геополитическую и военную самодостаточность теперь является модным и в Париже, и в Берлине. Стоит отметить, что в этих условиях Brexit стал буквально манной небесной для европейских лидеров, которые не очень хотят снова стелиться под Вашингтон, поскольку в отсутствие Лондона (который привык выступать в роли американского надзирателя в европейском геополитическом концлагере) именно Франция и ФРГ могут вместе тащить всю остальную Европу в направлении большего суверенитета.Эта тенденция, конечно, уже оформляется европейцами в типичном "приторно-циничном стиле", то есть демонстративное неповиновение представляется как верх верноподданичества. The Washington Post цитирует аргументацию, которую используют ведущие немецкие политики из конкурирующих партий:"Европа сама должна предпринять решительные действия, чтобы Соединенные Штаты могли видеть в Европе сильного партнера на равных, а не девушку в беде", — заявила в понедельник в Берлине министр обороны Германии, правоцентристка Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вторя настроениям из статьи ее партнера из левоцентристской коалиции, министра иностранных дел Хайко Мааса, несколькими днями ранее. "В интересах нашей безопасности — иметь возможность справиться с кризисами у нашего порога, если необходимо, собственными силами, — написал Маас в воскресенье в немецкой газете Welt am Sonntag. — Это еще больше применимо после [американских] выборов — независимо от того, кто победит".Излишне напоминать, что США никогда не хотят ни в ком видеть "равного партнера". Официальному Вашингтону всегда и независимо от фамилии конкретного президента нужны исключительно рабы, или, как вежливо выразилась министр обороны Германии, "девушки в беде", под предлогом спасения которых Вашингтон может потом вдоволь заниматься их политическим, культурным и экономическим изнасилованием.Даже вашингтонские оптимисты и мечтатели о возвращении мировой гегемонии начинают подозревать, что теперь в Европе (не говоря уже о других частях света) "рыцаря на белом "Абрамсе" никто не ждет и Америке как-то предстоит жить в этой неприветливой и совсем не сказочной реальности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/1582131989.html

https://ria.ru/20201020/kommunizm-1580531583.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kissindzher-1578870695.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575926908.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/spg-1579298326.html

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

евросоюз, европа, сша, дональд трамп, авторы, в мире