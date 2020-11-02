https://ria.ru/20201102/spaceprogram-1582692386.html

Путин потребовал доложить о причинах срыва сроков космических программ

Путин потребовал доложить о причинах срыва сроков космических программ

Президент России Владимир Путин потребовал руководство "Роскосмоса" объяснить причины задержки утверждения новых программ. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:33

2020-11-02T17:33

2020-11-02T17:33

восточный

луна

юрий борисов (вице-премьер)

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

роскосмос

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал руководство "Роскосмоса" объяснить причины задержки утверждения новых программ.Так, госкорпорации поручили разработку сверхтяжелой ракеты. В зоне ответственности "Роскосмоса" также создание космической группировки в рамках проекта "Сфера" и развитие системы навигации ГЛОНАСС.Президент указал, что эти программы еще не утверждены."Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование", — сказал Путин на совещании по развитию отрасли.В частности, как заметил глава государства, "Роскосмосу" необходимо в ближайшее время определить объем финансирования этих проектов. По его словам, приоритеты промышленности в этой отрасли — "качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов". Особое внимание президент также уделил необходимости увеличить долю инновационных ракет.Ракета "Енисей"Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась.Источники РИА Новости в отрасли сообщали, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей". Предполагается, что она сможет доставить на низкую околоземную орбиту груз массой не мене ста тонн, к Луне — 27 тонн.Из материалов, размещенных на портале госзакупок, следует, что на разработку в 2020-2021 годах планируют потратить 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201014/raketa-1579681144.html

https://ria.ru/20201023/luna-1581244384.html

восточный

луна

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный, луна, юрий борисов (вице-премьер), глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, владимир путин