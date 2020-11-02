https://ria.ru/20201102/soveschanie-1582622197.html
Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы
Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:19
2020-11-02T12:22
хочу стать космонавтом
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент уделит время одному из ключевых направлений инновационного развития, будущего нашей страны. Это космическая деятельность РФ. Это вопросы развития ракетно-космической промышленности, наземной инфраструктуры, вопросы финансирования, вопросы определения приоритетов в реализации соответствующих программ. Очень серьезное и важное совещание", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201102/putin-1582621561.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, общество