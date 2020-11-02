https://ria.ru/20201102/soveschanie-1582622197.html

Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы

Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:19

2020-11-02T12:19

2020-11-02T12:22

хочу стать космонавтом

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической сферы, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент уделит время одному из ключевых направлений инновационного развития, будущего нашей страны. Это космическая деятельность РФ. Это вопросы развития ракетно-космической промышленности, наземной инфраструктуры, вопросы финансирования, вопросы определения приоритетов в реализации соответствующих программ. Очень серьезное и важное совещание", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201102/putin-1582621561.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество