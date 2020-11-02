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Ученые оценили опасность новой смертельной болезни
Ученые оценили опасность новой смертельной болезни
Российские ученые прокомментировали в беседе с "Вечерней Москвой" сообщения о новом синдроме VEXAS, который может привести к смерти заболевшего в 40 процентах... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:02
2020-11-02T01:02
александр карабиненко
владимир никифоров
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
в мире
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские ученые прокомментировали в беседе с "Вечерней Москвой" сообщения о новом синдроме VEXAS, который может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Они отметили, что в России подобное заболевание еще не встречалось, и оно не такое опасное, как коронавирус.Так, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров рассказал, что ранее никогда не слышал об этой болезни."Это чисто генетическое заболевание. Вот и все. Никакого отношения к инфекциям и коронавирусу тем более не имеет. &lt;…&gt; От него не умрем во всяком случае. Его не с чем сравнивать даже", — отметил Никифоров.В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко выразил мнение, что синдром VEXAS, по всей видимости, не так часто встречается на практике, раз о нем мало известно в России. "Сейчас появляются новые вирусы. Человек не выработал к ним иммунитет. Они потенциально опасны для жизни человека. Они развиваются по той же схеме с ковидом", — добавил он.Исследование по синдрому VEXAS было ранее опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine. Пациенты с данным синдромом страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
https://ria.ru/20201101/bolezn-1582530176.html
https://ria.ru/20201030/simptom-1582217594.html
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александр карабиненко, владимир никифоров, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество, в мире

Ученые оценили опасность новой смертельной болезни

01:02 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские ученые прокомментировали в беседе с "Вечерней Москвой" сообщения о новом синдроме VEXAS, который может привести к смерти заболевшего в 40 процентах случаев. Они отметили, что в России подобное заболевание еще не встречалось, и оно не такое опасное, как коронавирус.
Так, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук РНИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров рассказал, что ранее никогда не слышал об этой болезни.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 13:20
Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни
"Это чисто генетическое заболевание. Вот и все. Никакого отношения к инфекциям и коронавирусу тем более не имеет. <…> От него не умрем во всяком случае. Его не с чем сравнивать даже", — отметил Никифоров.
В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук Александр Карабиненко выразил мнение, что синдром VEXAS, по всей видимости, не так часто встречается на практике, раз о нем мало известно в России.
"Сейчас появляются новые вирусы. Человек не выработал к ним иммунитет. Они потенциально опасны для жизни человека. Они развиваются по той же схеме с ковидом", — добавил он.
Исследование по синдрому VEXAS было ранее опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine. Пациенты с данным синдромом страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.
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