https://ria.ru/20201102/samarskiy-universitet-1581743628.html
Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови
Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови
Способ быстро диагностировать рак и другие патологии с помощью спектроскопии крови нашли ученые Самарского университета им. С.П. Королёва с коллегами из... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:25
2020-11-02T08:25
2020-11-02T08:27
риа наука
самарский университет
университетская наука
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Способ быстро диагностировать рак и другие патологии с помощью спектроскопии крови нашли ученые Самарского университета им. С.П. Королёва с коллегами из Самарского государственного медицинского университета. Новый метод поможет выиграть время и оперативно отправить пациента к соответствующему специалисту за лечением. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy.По словам ученых, с помощью рамановской спектроскопии крови можно в считанные минуты провести жидкостную биопсию. В отличие от лабораторных методов анализа, на которые требуются часы, данный метод позволяет анализировать компонентный состав крови в режиме реального времени.Такую процедуру можно провести с применением оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества, рассказали эксперты. Это позволяет установить конкретный тип молекул и их концентрацию в крови, что дает возможность поставить точный диагноз.Он отметил, что сегодня ученые во всем мире бьются за более высокие показатели точности и универсальность предлагаемых методик диагностики. Способ, который предложили специалисты, хоть и уступает в точности подходам, которые реализуют с помощью лабораторных установок, зато может быть осуществлен на портативном оборудовании.По словам авторов исследования, реализация жидкостной биопсии с применением портативного оборудования существенно снижает стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Такие способы подходят для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают во время использования портативного оборудования."Полученные результаты могут быть востребованы при проведении массовых скрининговых обследований. С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение. Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови", — рассказал Братченко.Чтобы довести предлагаемый прибор до версии, которая могла бы использоваться в клиниках, потребуется согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров, и, конечно, врачей. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать методы анализа и провести широкие клинические испытания предлагаемого подхода на различных группах пациентов.
https://ria.ru/20201022/nobelevka-1580781340.html
https://ria.ru/20201008/mifi-1578630937.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Способ быстро диагностировать рак и другие патологии с помощью спектроскопии крови нашли ученые Самарского университета им. С.П. Королёва с коллегами из Самарского государственного медицинского университета. Новый метод поможет выиграть время и оперативно отправить пациента к соответствующему специалисту за лечением. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy
.
По словам ученых, с помощью рамановской спектроскопии крови можно в считанные минуты провести жидкостную биопсию. В отличие от лабораторных методов анализа, на которые требуются часы, данный метод позволяет анализировать компонентный состав крови в режиме реального времени.
Такую процедуру можно провести с применением оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества, рассказали эксперты. Это позволяет установить конкретный тип молекул и их концентрацию в крови, что дает возможность поставить точный диагноз.
"Свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами — кирпичиками нашего организма. Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии. Причем такой анализ можно провести в считанные минуты", — рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.
Он отметил, что сегодня ученые во всем мире бьются за более высокие показатели точности и универсальность предлагаемых методик диагностики. Способ, который предложили специалисты, хоть и уступает в точности подходам, которые реализуют с помощью лабораторных установок, зато может быть осуществлен на портативном оборудовании.
По словам авторов исследования, реализация жидкостной биопсии с применением портативного оборудования существенно снижает стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Такие способы подходят для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают во время использования портативного оборудования.
"Полученные результаты могут быть востребованы при проведении массовых скрининговых обследований. С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение. Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови", — рассказал Братченко.
Чтобы довести предлагаемый прибор до версии, которая могла бы использоваться в клиниках, потребуется согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров, и, конечно, врачей. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать методы анализа и провести широкие клинические испытания предлагаемого подхода на различных группах пациентов.