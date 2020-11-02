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https://ria.ru/20201102/samarskiy-universitet-1581743628.html
Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови
Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови
Способ быстро диагностировать рак и другие патологии с помощью спектроскопии крови нашли ученые Самарского университета им. С.П. Королёва с коллегами из... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:25
2020-11-02T08:27
риа наука
самарский университет
университетская наука
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Способ быстро диагностировать рак и другие патологии с помощью спектроскопии крови нашли ученые Самарского университета им. С.П. Королёва с коллегами из Самарского государственного медицинского университета. Новый метод поможет выиграть время и оперативно отправить пациента к соответствующему специалисту за лечением. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy.По словам ученых, с помощью рамановской спектроскопии крови можно в считанные минуты провести жидкостную биопсию. В отличие от лабораторных методов анализа, на которые требуются часы, данный метод позволяет анализировать компонентный состав крови в режиме реального времени.Такую процедуру можно провести с применением оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества, рассказали эксперты. Это позволяет установить конкретный тип молекул и их концентрацию в крови, что дает возможность поставить точный диагноз.Он отметил, что сегодня ученые во всем мире бьются за более высокие показатели точности и универсальность предлагаемых методик диагностики. Способ, который предложили специалисты, хоть и уступает в точности подходам, которые реализуют с помощью лабораторных установок, зато может быть осуществлен на портативном оборудовании.По словам авторов исследования, реализация жидкостной биопсии с применением портативного оборудования существенно снижает стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Такие способы подходят для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают во время использования портативного оборудования."Полученные результаты могут быть востребованы при проведении массовых скрининговых обследований. С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение. Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови", — рассказал Братченко.Чтобы довести предлагаемый прибор до версии, которая могла бы использоваться в клиниках, потребуется согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров, и, конечно, врачей. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать методы анализа и провести широкие клинические испытания предлагаемого подхода на различных группах пациентов.
https://ria.ru/20201022/nobelevka-1580781340.html
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови

08:25 02.11.2020 (обновлено: 08:27 02.11.2020)
 
© Фото : Егор Сизов, Самарский университетЭкспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96
Экспериментальный прибор для спектроскопии крови в НИЛ-96 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Егор Сизов, Самарский университет
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Способ быстро диагностировать рак и другие патологии с помощью спектроскопии крови нашли ученые Самарского университета им. С.П. Королёва с коллегами из Самарского государственного медицинского университета. Новый метод поможет выиграть время и оперативно отправить пациента к соответствующему специалисту за лечением. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy.
По словам ученых, с помощью рамановской спектроскопии крови можно в считанные минуты провести жидкостную биопсию. В отличие от лабораторных методов анализа, на которые требуются часы, данный метод позволяет анализировать компонентный состав крови в режиме реального времени.
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Такую процедуру можно провести с применением оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества, рассказали эксперты. Это позволяет установить конкретный тип молекул и их концентрацию в крови, что дает возможность поставить точный диагноз.

"Свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами — кирпичиками нашего организма. Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии. Причем такой анализ можно провести в считанные минуты", — рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

Он отметил, что сегодня ученые во всем мире бьются за более высокие показатели точности и универсальность предлагаемых методик диагностики. Способ, который предложили специалисты, хоть и уступает в точности подходам, которые реализуют с помощью лабораторных установок, зато может быть осуществлен на портативном оборудовании.
По словам авторов исследования, реализация жидкостной биопсии с применением портативного оборудования существенно снижает стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Такие способы подходят для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают во время использования портативного оборудования.
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"Полученные результаты могут быть востребованы при проведении массовых скрининговых обследований. С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение. Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови", — рассказал Братченко.
Чтобы довести предлагаемый прибор до версии, которая могла бы использоваться в клиниках, потребуется согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров, и, конечно, врачей. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать методы анализа и провести широкие клинические испытания предлагаемого подхода на различных группах пациентов.
 
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