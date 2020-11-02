https://ria.ru/20201102/rebenok-1582617721.html

В Подмосковье завели дело после смерти ребенка от переохлаждения

В Подмосковье завели дело после смерти ребенка от переохлаждения

Следователи в Подмосковье завели дело после обнаружения на улице тела новорожденной девочки, умершей от переохлаждения, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:00

2020-11-02T12:00

2020-11-02T12:00

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

хотьково

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи в Подмосковье завели дело после обнаружения на улице тела новорожденной девочки, умершей от переохлаждения, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.По данным СК, 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов было обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пеленку и куртку."Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорождённого ребёнка (ст.106 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным эксперта, младенцу от рождения 3-4 дня, смерть наступила от общего переохлаждения организма.Подчеркивается, что сейчас следствие устанавливает мать ребенка.

https://ria.ru/20200603/1572381327.html

московская область (подмосковье)

хотьково

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), хотьково, происшествия