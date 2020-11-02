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В Подмосковье завели дело после смерти ребенка от переохлаждения
В Подмосковье завели дело после смерти ребенка от переохлаждения
Следователи в Подмосковье завели дело после обнаружения на улице тела новорожденной девочки, умершей от переохлаждения, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:00
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здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
хотьково
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи в Подмосковье завели дело после обнаружения на улице тела новорожденной девочки, умершей от переохлаждения, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.По данным СК, 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов было обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пеленку и куртку."Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорождённого ребёнка (ст.106 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным эксперта, младенцу от рождения 3-4 дня, смерть наступила от общего переохлаждения организма.Подчеркивается, что сейчас следствие устанавливает мать ребенка.
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московская область (подмосковье)
хотьково
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), хотьково, происшествия

В Подмосковье завели дело после смерти ребенка от переохлаждения

12:00 02.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи в Подмосковье завели дело после обнаружения на улице тела новорожденной девочки, умершей от переохлаждения, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.
По данным СК, 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов было обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пеленку и куртку.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорождённого ребёнка (ст.106 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным эксперта, младенцу от рождения 3-4 дня, смерть наступила от общего переохлаждения организма.
Подчеркивается, что сейчас следствие устанавливает мать ребенка.
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