https://ria.ru/20201102/putin-1582621561.html

Путин пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена"

Путин пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена"

Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:18

2020-11-02T12:18

2020-11-02T12:18

артек

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он встретится с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена". Конкурс масштабный, это детишки 9-11 классов, свыше миллиона человек приняли участие. Речь идет о самореализации детей, о том, чтобы раскрыть их потенциал внутренний и способности", - сказал Песков.Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи.

https://ria.ru/20201030/karabakh-1582284432.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артек, дмитрий песков, владимир путин, общество