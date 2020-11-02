https://ria.ru/20201102/putin-1582621561.html
Путин пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена"
Путин пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена"
Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:18
2020-11-02T12:18
2020-11-02T12:18
артек
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он встретится с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена". Конкурс масштабный, это детишки 9-11 классов, свыше миллиона человек приняли участие. Речь идет о самореализации детей, о том, чтобы раскрыть их потенциал внутренний и способности", - сказал Песков.Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи.
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582284432.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артек, дмитрий песков, владимир путин, общество