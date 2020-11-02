Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201102/protest-1582684236.html
В Минске завершилась акция протеста пенсионеров
В Минске завершилась акция протеста пенсионеров
Оппозиционная акция протеста "марш пенсионеров" в понедельник завершилась в Минске без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:43
2020-11-02T16:43
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582613717_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_329615ba2d8dde34461dacfd25eeadc1.jpg
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционная акция протеста "марш пенсионеров" в понедельник завершилась в Минске без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.Несанкционированное массовое мероприятие, участниками которого были преимущественно люди пенсионного возраста, стартовало днем от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, протестующие прошли вдоль проспекта Независимости к площади Якуба Коласа, откуда некоторое время спустя постепенно начали расходиться. Многие из них несли оппозиционную бело-красно-белую символику, в том числе флаги и зонтики аналогичной расцветки.На площади Якуба Коласа участники марша исполнили белорусскую народную песню "Купалинка".Задержаний и каких-либо инцидентов во время акции протеста замечено не было, но правоохранители по мегафону неоднократно призывали участников разойтись. Манифестантов сопровождали несколько микроавтобусов без опознавательных знаков, такие периодически используют правоохранители.По ходу шествия число участников росло, в итоге визуально превысило несколько тысяч человек, которые растянулись по пешеходной части вдоль проспекта Независимости. Проспект по маршруту движения протестующих Госавтоинспекция не перекрывала, но призывала соблюдать правила дорожного движения, когда участники акции переходили дорогу в неположенном месте. Вдоль проспекта дежурил усиленный состав ГАИ.В последнее время акции протестующих пенсионеров проходят в белорусской столице регулярно по понедельникам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. В МВД Белоруссии предупреждали, что в случае угрозы жизни силовиков в отношении протестующих будет применяться боевое оружие.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/belorussiya-1582679245.html
https://ria.ru/20201102/protesty-1582630489.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582613717_77:0:2808:2048_1400x0_80_0_0_a54ef4bd2e2338a7ce26519f4222888f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске завершилась акция протеста пенсионеров

16:43 02.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционная акция протеста "марш пенсионеров" в понедельник завершилась в Минске без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированное массовое мероприятие, участниками которого были преимущественно люди пенсионного возраста, стартовало днем от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, протестующие прошли вдоль проспекта Независимости к площади Якуба Коласа, откуда некоторое время спустя постепенно начали расходиться. Многие из них несли оппозиционную бело-красно-белую символику, в том числе флаги и зонтики аналогичной расцветки.
На площади Якуба Коласа участники марша исполнили белорусскую народную песню "Купалинка".
Задержаний и каких-либо инцидентов во время акции протеста замечено не было, но правоохранители по мегафону неоднократно призывали участников разойтись. Манифестантов сопровождали несколько микроавтобусов без опознавательных знаков, такие периодически используют правоохранители.
По ходу шествия число участников росло, в итоге визуально превысило несколько тысяч человек, которые растянулись по пешеходной части вдоль проспекта Независимости. Проспект по маршруту движения протестующих Госавтоинспекция не перекрывала, но призывала соблюдать правила дорожного движения, когда участники акции переходили дорогу в неположенном месте. Вдоль проспекта дежурил усиленный состав ГАИ.
Задержание участника акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 16:19
СК Белоруссии возбудил уголовное дело после беспорядков в Минске
В последнее время акции протестующих пенсионеров проходят в белорусской столице регулярно по понедельникам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. В МВД Белоруссии предупреждали, что в случае угрозы жизни силовиков в отношении протестующих будет применяться боевое оружие.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 12:47Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии заявило, что среди протестующих были анархисты с камнями
 
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Глава Евросовета осудил нападения в Вене
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
Лента новостейМолния