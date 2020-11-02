https://ria.ru/20201102/protest-1582684236.html

В Минске завершилась акция протеста пенсионеров

В Минске завершилась акция протеста пенсионеров

Оппозиционная акция протеста "марш пенсионеров" в понедельник завершилась в Минске без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:43

2020-11-02T16:43

2020-11-02T16:43

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционная акция протеста "марш пенсионеров" в понедельник завершилась в Минске без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.Несанкционированное массовое мероприятие, участниками которого были преимущественно люди пенсионного возраста, стартовало днем от Красного костела на площади Независимости в центре Минска, протестующие прошли вдоль проспекта Независимости к площади Якуба Коласа, откуда некоторое время спустя постепенно начали расходиться. Многие из них несли оппозиционную бело-красно-белую символику, в том числе флаги и зонтики аналогичной расцветки.На площади Якуба Коласа участники марша исполнили белорусскую народную песню "Купалинка".Задержаний и каких-либо инцидентов во время акции протеста замечено не было, но правоохранители по мегафону неоднократно призывали участников разойтись. Манифестантов сопровождали несколько микроавтобусов без опознавательных знаков, такие периодически используют правоохранители.По ходу шествия число участников росло, в итоге визуально превысило несколько тысяч человек, которые растянулись по пешеходной части вдоль проспекта Независимости. Проспект по маршруту движения протестующих Госавтоинспекция не перекрывала, но призывала соблюдать правила дорожного движения, когда участники акции переходили дорогу в неположенном месте. Вдоль проспекта дежурил усиленный состав ГАИ.В последнее время акции протестующих пенсионеров проходят в белорусской столице регулярно по понедельникам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. В МВД Белоруссии предупреждали, что в случае угрозы жизни силовиков в отношении протестующих будет применяться боевое оружие.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/belorussiya-1582679245.html

https://ria.ru/20201102/protesty-1582630489.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире