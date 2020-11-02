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РВК и DeepBlue Technology будут развивать проекты в области умных городов
РВК и DeepBlue Technology будут развивать проекты в области умных городов
Российская венчурная компания (РВК) и китайская корпорация DeepBlue Technology займутся развитием технологических проектов в сфере умных городов и индустрии 4.0 РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:14
2020-11-02T14:14
российская венчурная компания
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и китайская корпорация DeepBlue Technology займутся развитием технологических проектов в сфере умных городов и индустрии 4.0 (искусственный интеллект и роботизация, интернет вещей, 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии), говорится в сообщении РВК.Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов и генеральный директор DeepBlue Technology Андерсон Чен."Первой совместной инициативой РВК и DeepBlue Technology станет привлечение российских команд к участию в проекте Smart City китайского города Аньшань. Российские разработчики смогут предложить свои решения в области индустрии 4.0 правительству города Аньшань, а также компании DeepBlue Technology, которая выступает интегратором проекта", - говорится в сообщении.Базовые критерии отбора проекта: готовый на экспорт продукт, наличие выручки от продаж, англоговорящий менеджмент. Приоритетные направления отбора - интеллектуальные и роботизированные системы, системы визуального распознавания и интеллектуального обнаружения, решения в области ИИ и анализа больших данных для производственных отраслей, системы безопасности производства. Сбор заявок от российских проектов для участия в проекте Smart City города Аньшань продлится до 16 ноября 2020 года."Китай является важнейшим стратегическим партнером РВК в решении задачи глобализации российских технологий и их экспансии на зарубежные рынки. Компания DeepBlue - лидер мирового класса в области искусственного интеллекта и робототехники. Мы видим широкие перспективы по интеграции передовых решений компаний из экосистемы РВК в комплексные проекты наших китайских партнеров. Первым шагом станет участие российских технологических команд в "мегапроекте" умного города Аньшань. Кроме того, мы планируем развивать совместные инициативы в рамках проведения акселерационных программ GenerationS и технологических конкурсов Up Great", - прокомментировал Антонов.Компания DeepBlue Technology основана в 2014 году. Она работает в четырех основных направлениях развития искусственного интеллекта: интеллектуальная промышленность, интеллектуальное сельское хозяйство, интеллектуальная урбанизация и биобезопасность. DeepBlue также занимается фундаментальными исследованиями и разработкой продуктов в таких направлениях, как компьютерное зрение, различные биологические и когнитивные технологии ИИ.
https://ria.ru/20200707/1574008207.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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российская венчурная компания, технологии, новости компаний - экономика

РВК и DeepBlue Technology будут развивать проекты в области умных городов

14:14 02.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичСтенд Российской венчурной компании
Стенд Российской венчурной компании - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и китайская корпорация DeepBlue Technology займутся развитием технологических проектов в сфере умных городов и индустрии 4.0 (искусственный интеллект и роботизация, интернет вещей, 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии), говорится в сообщении РВК.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов и генеральный директор DeepBlue Technology Андерсон Чен.
"Первой совместной инициативой РВК и DeepBlue Technology станет привлечение российских команд к участию в проекте Smart City китайского города Аньшань. Российские разработчики смогут предложить свои решения в области индустрии 4.0 правительству города Аньшань, а также компании DeepBlue Technology, которая выступает интегратором проекта", - говорится в сообщении.
Базовые критерии отбора проекта: готовый на экспорт продукт, наличие выручки от продаж, англоговорящий менеджмент. Приоритетные направления отбора - интеллектуальные и роботизированные системы, системы визуального распознавания и интеллектуального обнаружения, решения в области ИИ и анализа больших данных для производственных отраслей, системы безопасности производства. Сбор заявок от российских проектов для участия в проекте Smart City города Аньшань продлится до 16 ноября 2020 года.
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 14:32
РВК поможет внедрить российские инновационные проекты в Узбекистане
"Китай является важнейшим стратегическим партнером РВК в решении задачи глобализации российских технологий и их экспансии на зарубежные рынки. Компания DeepBlue - лидер мирового класса в области искусственного интеллекта и робототехники. Мы видим широкие перспективы по интеграции передовых решений компаний из экосистемы РВК в комплексные проекты наших китайских партнеров. Первым шагом станет участие российских технологических команд в "мегапроекте" умного города Аньшань. Кроме того, мы планируем развивать совместные инициативы в рамках проведения акселерационных программ GenerationS и технологических конкурсов Up Great", - прокомментировал Антонов.
Компания DeepBlue Technology основана в 2014 году. Она работает в четырех основных направлениях развития искусственного интеллекта: интеллектуальная промышленность, интеллектуальное сельское хозяйство, интеллектуальная урбанизация и биобезопасность. DeepBlue также занимается фундаментальными исследованиями и разработкой продуктов в таких направлениях, как компьютерное зрение, различные биологические и когнитивные технологии ИИ.
 
Российская венчурная компанияТехнологииНовости компаний - Экономика
 
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