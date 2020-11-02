https://ria.ru/20201102/proekty-1582651186.html

РВК и DeepBlue Technology будут развивать проекты в области умных городов

РВК и DeepBlue Technology будут развивать проекты в области умных городов

Российская венчурная компания (РВК) и китайская корпорация DeepBlue Technology займутся развитием технологических проектов в сфере умных городов и индустрии 4.0 РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:14

2020-11-02T14:14

2020-11-02T14:14

российская венчурная компания

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и китайская корпорация DeepBlue Technology займутся развитием технологических проектов в сфере умных городов и индустрии 4.0 (искусственный интеллект и роботизация, интернет вещей, 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии), говорится в сообщении РВК.Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов и генеральный директор DeepBlue Technology Андерсон Чен."Первой совместной инициативой РВК и DeepBlue Technology станет привлечение российских команд к участию в проекте Smart City китайского города Аньшань. Российские разработчики смогут предложить свои решения в области индустрии 4.0 правительству города Аньшань, а также компании DeepBlue Technology, которая выступает интегратором проекта", - говорится в сообщении.Базовые критерии отбора проекта: готовый на экспорт продукт, наличие выручки от продаж, англоговорящий менеджмент. Приоритетные направления отбора - интеллектуальные и роботизированные системы, системы визуального распознавания и интеллектуального обнаружения, решения в области ИИ и анализа больших данных для производственных отраслей, системы безопасности производства. Сбор заявок от российских проектов для участия в проекте Smart City города Аньшань продлится до 16 ноября 2020 года."Китай является важнейшим стратегическим партнером РВК в решении задачи глобализации российских технологий и их экспансии на зарубежные рынки. Компания DeepBlue - лидер мирового класса в области искусственного интеллекта и робототехники. Мы видим широкие перспективы по интеграции передовых решений компаний из экосистемы РВК в комплексные проекты наших китайских партнеров. Первым шагом станет участие российских технологических команд в "мегапроекте" умного города Аньшань. Кроме того, мы планируем развивать совместные инициативы в рамках проведения акселерационных программ GenerationS и технологических конкурсов Up Great", - прокомментировал Антонов.Компания DeepBlue Technology основана в 2014 году. Она работает в четырех основных направлениях развития искусственного интеллекта: интеллектуальная промышленность, интеллектуальное сельское хозяйство, интеллектуальная урбанизация и биобезопасность. DeepBlue также занимается фундаментальными исследованиями и разработкой продуктов в таких направлениях, как компьютерное зрение, различные биологические и когнитивные технологии ИИ.

https://ria.ru/20200707/1574008207.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская венчурная компания, технологии, новости компаний - экономика