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Apple анонсировала третью с начала года презентацию
Apple анонсировала третью с начала года презентацию
Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:32
2020-11-02T22:32
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apple ipad
apple ios
apple
калифорния
технологии
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года.Согласно сообщению на сайте компании, мероприятие будет транслироваться из головного офиса в Калифорнии во вторник, 10 ноября. Компания анонсирует мероприятие словами "Еще кое-что" (One More Thing). Эту фразу, как отмечает специализированное издание Verge, она не раз использовала для представления знаменательных разработок. В последний раз под таким слоганом представляли iPhone X в 2017 году.Как предполагает издание, презентация будет посвящена переводу компьютеров Mac на собственные кремниевые чипы Apple. С 2005 года и до сих пор компания использовала в них процессоры Intel, тогда как iPhone и iPad работали на ARM–чипах. По информации Verge, ожидается, что первым в линейке Apple компьютером, который перейдет на чипы ARM-архитектуры, станет MacBook. О планах перехода на собственные процессоры компания заявляла прошедшим летом.Для компании это станет четверым мероприятием с начала года и третьим, которое посвящено презентации новых устройств. Так, в сентябре Apple представила новые часы и планшет, в октябре – новую линейку смартфонов. В июне прошла традиционная для компании конференция для разработчиков, на которой представили новую iOS.В 2019 году компания провела всего три мероприятия – две презентации новинок весной и осенью и июньскую конференцию для разработчиков.
https://ria.ru/20201102/apple-1582673384.html
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РИА Новости
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apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, калифорния, технологии

Apple анонсировала третью с начала года презентацию

22:32 02.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года.
Согласно сообщению на сайте компании, мероприятие будет транслироваться из головного офиса в Калифорнии во вторник, 10 ноября. Компания анонсирует мероприятие словами "Еще кое-что" (One More Thing). Эту фразу, как отмечает специализированное издание Verge, она не раз использовала для представления знаменательных разработок. В последний раз под таким слоганом представляли iPhone X в 2017 году.
Как предполагает издание, презентация будет посвящена переводу компьютеров Mac на собственные кремниевые чипы Apple. С 2005 года и до сих пор компания использовала в них процессоры Intel, тогда как iPhone и iPad работали на ARM–чипах. По информации Verge, ожидается, что первым в линейке Apple компьютером, который перейдет на чипы ARM-архитектуры, станет MacBook. О планах перехода на собственные процессоры компания заявляла прошедшим летом.
Для компании это станет четверым мероприятием с начала года и третьим, которое посвящено презентации новых устройств. Так, в сентябре Apple представила новые часы и планшет, в октябре – новую линейку смартфонов. В июне прошла традиционная для компании конференция для разработчиков, на которой представили новую iOS.
В 2019 году компания провела всего три мероприятия – две презентации новинок весной и осенью и июньскую конференцию для разработчиков.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
15:48
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