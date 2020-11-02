https://ria.ru/20201102/prezentatsiya-1582733837.html

Apple анонсировала третью с начала года презентацию

Apple анонсировала третью с начала года презентацию

Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:32

2020-11-02T22:32

2020-11-02T22:32

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Компания Apple заявила, что проведет на следующей неделе презентацию новинок - третью с начала 2020 года.Согласно сообщению на сайте компании, мероприятие будет транслироваться из головного офиса в Калифорнии во вторник, 10 ноября. Компания анонсирует мероприятие словами "Еще кое-что" (One More Thing). Эту фразу, как отмечает специализированное издание Verge, она не раз использовала для представления знаменательных разработок. В последний раз под таким слоганом представляли iPhone X в 2017 году.Как предполагает издание, презентация будет посвящена переводу компьютеров Mac на собственные кремниевые чипы Apple. С 2005 года и до сих пор компания использовала в них процессоры Intel, тогда как iPhone и iPad работали на ARM–чипах. По информации Verge, ожидается, что первым в линейке Apple компьютером, который перейдет на чипы ARM-архитектуры, станет MacBook. О планах перехода на собственные процессоры компания заявляла прошедшим летом.Для компании это станет четверым мероприятием с начала года и третьим, которое посвящено презентации новых устройств. Так, в сентябре Apple представила новые часы и планшет, в октябре – новую линейку смартфонов. В июне прошла традиционная для компании конференция для разработчиков, на которой представили новую iOS.В 2019 году компания провела всего три мероприятия – две презентации новинок весной и осенью и июньскую конференцию для разработчиков.

https://ria.ru/20201102/apple-1582673384.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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