https://ria.ru/20201102/pravitelstvo-1582622835.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности перестановок в правительстве
В Кремле ответили на вопрос о возможности перестановок в правительстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных перестановках в кабмине, заявил, что Кремль кадровые вопросы не анонсирует. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:22
2020-11-02T12:22
2020-11-02T12:31
евгений дитрих
михаил мишустин
правительство рф
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных перестановках в кабмине, заявил, что Кремль кадровые вопросы не анонсирует."Мы традиционно никогда кадровые вопросы не анонсируем, заранее не обсуждаем. Не будем это делать и на сей раз", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих может покинуть свой пост, а также возможны другие перестановки в кабмине, которые якобы могут обсудить Путин и премьер-министр Михаил Мишустин 4 ноября.Говорить о том, действительно ли Путин 4 ноября встретится с главой кабмина Михаилом Мишустиным, Песков не стал, отметив, что пресс-служба администрации президента сообщает о встречах параллельно или пост фактум.
https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581912563.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений дитрих, михаил мишустин, правительство рф, дмитрий песков, политика