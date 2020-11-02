https://ria.ru/20201102/pravitelstvo-1582622835.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности перестановок в правительстве

В Кремле ответили на вопрос о возможности перестановок в правительстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных перестановках в кабмине, заявил, что Кремль кадровые вопросы не анонсирует. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:22

2020-11-02T12:22

2020-11-02T12:31

евгений дитрих

михаил мишустин

правительство рф

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных перестановках в кабмине, заявил, что Кремль кадровые вопросы не анонсирует."Мы традиционно никогда кадровые вопросы не анонсируем, заранее не обсуждаем. Не будем это делать и на сей раз", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих может покинуть свой пост, а также возможны другие перестановки в кабмине, которые якобы могут обсудить Путин и премьер-министр Михаил Мишустин 4 ноября.Говорить о том, действительно ли Путин 4 ноября встретится с главой кабмина Михаилом Мишустиным, Песков не стал, отметив, что пресс-служба администрации президента сообщает о встречах параллельно или пост фактум.

https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581912563.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений дитрих, михаил мишустин, правительство рф, дмитрий песков, политика