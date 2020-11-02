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В Кремле ответили на вопрос о возможности перестановок в правительстве
В Кремле ответили на вопрос о возможности перестановок в правительстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных перестановках в кабмине, заявил, что Кремль кадровые вопросы не анонсирует. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:22
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евгений дитрих
михаил мишустин
правительство рф
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных перестановках в кабмине, заявил, что Кремль кадровые вопросы не анонсирует."Мы традиционно никогда кадровые вопросы не анонсируем, заранее не обсуждаем. Не будем это делать и на сей раз", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих может покинуть свой пост, а также возможны другие перестановки в кабмине, которые якобы могут обсудить Путин и премьер-министр Михаил Мишустин 4 ноября.Говорить о том, действительно ли Путин 4 ноября встретится с главой кабмина Михаилом Мишустиным, Песков не стал, отметив, что пресс-служба администрации президента сообщает о встречах параллельно или пост фактум.
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евгений дитрих, михаил мишустин, правительство рф, дмитрий песков, политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности перестановок в правительстве

12:22 02.11.2020 (обновлено: 12:31 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных перестановках в кабмине, заявил, что Кремль кадровые вопросы не анонсирует.
"Мы традиционно никогда кадровые вопросы не анонсируем, заранее не обсуждаем. Не будем это делать и на сей раз", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих может покинуть свой пост, а также возможны другие перестановки в кабмине, которые якобы могут обсудить Путин и премьер-министр Михаил Мишустин 4 ноября.
Говорить о том, действительно ли Путин 4 ноября встретится с главой кабмина Михаилом Мишустиным, Песков не стал, отметив, что пресс-служба администрации президента сообщает о встречах параллельно или пост фактум.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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