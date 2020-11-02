Правительство выделило регионам средства на лечение больных COVID-19
10:17 02.11.2020 (обновлено: 11:44 02.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Регионам выделят более пяти миллиардов рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей.
Деньги выделены из резервного фонда правительства.
Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, все препараты будут выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача.
Всего власти направили на борьбу с COVID-19 более 142 миллиардов рублей. Как говорил ранее Михаил Мишустин, средства в том числе пошли на переформатирование всех экстренных служб, стационаров и учреждений первичного звена здравоохранения, выплаты врачам и медицинскому персоналу.
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 655 038 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,23 миллиона вылечились.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 46,6 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,22 миллиона) и Бразилия (5,54 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.