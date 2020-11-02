https://ria.ru/20201102/pozhar-1582675920.html
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Москве
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Москве
Московская прокуратура начала проверку по факту пожара на складе с газовыми баллонами на юге города, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:02
2020-11-02T16:02
2020-11-02T17:18
людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Московская прокуратура начала проверку по факту пожара на складе с газовыми баллонами на юге города, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."Прокуратура Москвы поручила Чертановской межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара, произошедшего в районе Чертаново Южное. По предварительной информации, пожар произошел в нежилом строении на ул. Газопровод, данные о пострадавших уточняются", - сказала Нефедова.По ее словам, на месте происшествия находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков. Результаты проверки поставлены на контроль.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на юге Москвы на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов при пожаре. По предварительным данным, баллоны находятся на одноэтажном складе.
https://ria.ru/20201102/sklad-1582667203.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, москва, происшествия