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Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС
Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС
Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:26
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москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."От предыдущих взрывов на складе огонь перекинулся на газозаправочную станцию", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
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видео, москва, происшествия
Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС

15:26 02.11.2020 (обновлено: 16:38 02.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар на складе с газовыми баллонами на улице Газопровод (район Чертаново Южное). Москва
Пожар на складе с газовыми баллонами на улице Газопровод (район Чертаново Южное). Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"От предыдущих взрывов на складе огонь перекинулся на газозаправочную станцию", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
 
МоскваПроисшествия
 
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