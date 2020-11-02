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Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС

Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС

Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:26

2020-11-02T15:26

2020-11-02T16:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."От предыдущих взрывов на складе огонь перекинулся на газозаправочную станцию", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. 2020-11-02T15:26 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, москва, происшествия