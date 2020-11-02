https://ria.ru/20201102/pozhar-1582668416.html
Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС
Пожар на юге Москвы перекинулся со склада на АЗС
Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:26
2020-11-02T15:26
2020-11-02T16:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пожар с горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."От предыдущих взрывов на складе огонь перекинулся на газозаправочную станцию", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
2020-11-02T15:26
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PT0M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, происшествия