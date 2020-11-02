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Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве локализовали
Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве локализовали
Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:12
2020-11-02T15:12
2020-11-02T15:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия