https://ria.ru/20201102/pozhar-1582664117.html

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве локализовали

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве локализовали

Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:12

2020-11-02T15:12

2020-11-02T15:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия