https://ria.ru/20201102/pozhar-1582663135.html
На юге Москвы перекрыли движение из-за пожара
На юге Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение транспорта перекрыто на юге Москвы из-за пожара, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:06
2020-11-02T15:06
2020-11-02T15:22
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на юге Москвы из-за пожара, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов при пожаре. По предварительным данным, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров."Из-за пожара на улице Газопровод перекрыто движение. Будьте внимательны, объезжайте", - говорится в сообщении дептранспорта.Кроме того, из-за пожара перекрыто движение по Проектируемому проезду № 4578.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
2020-11-02T15:06
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PT0M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, происшествия