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На юге Москвы перекрыли движение из-за пожара
На юге Москвы перекрыли движение из-за пожара
Движение транспорта перекрыто на юге Москвы из-за пожара, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2020
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москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на юге Москвы из-за пожара, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов при пожаре. По предварительным данным, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров."Из-за пожара на улице Газопровод перекрыто движение. Будьте внимательны, объезжайте", - говорится в сообщении дептранспорта.Кроме того, из-за пожара перекрыто движение по Проектируемому проезду № 4578.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
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видео, москва, происшествия
На юге Москвы перекрыли движение из-за пожара
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на юге Москвы из-за пожара, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
2020-11-02T15:06
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На юге Москвы перекрыли движение из-за пожара

15:06 02.11.2020 (обновлено: 15:22 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНа месте возгорания склада с газовыми баллонами в Москве
На месте возгорания склада с газовыми баллонами в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение транспорта перекрыто на юге Москвы из-за пожара, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов при пожаре. По предварительным данным, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров.
"Из-за пожара на улице Газопровод перекрыто движение. Будьте внимательны, объезжайте", - говорится в сообщении дептранспорта.
Кроме того, из-за пожара перекрыто движение по Проектируемому проезду № 4578.
 
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