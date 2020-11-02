https://ria.ru/20201102/pozhar-1582662102.html

Пожарные начали тушение склада с газовыми баллонами в Москве

Пожарные начали тушение склада с газовыми баллонами в Москве

Пожарные приступили к тушению горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы, информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:01

2020-11-02T15:01

2020-11-02T15:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожарные приступили к тушению горящего склада с газовыми баллонами на юге Москвы, информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Между тем в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что пока пожарные не могут начать тушение из-за не прекращающихся взрывов."Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ГУМЧС.По данным ведомства, внутри горящего склада "предположительно находятся газовые баллоны".Ранее РИА Новости об этом утвердительно рассказал анонимный представитель экстренных служб. По его словам, общий объем газа в баллонах 600 кубических метров, здание размером 20 на 40 метров.

https://ria.ru/20201012/biryukov-1579380260.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. 2020-11-02T15:01 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия