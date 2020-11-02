https://ria.ru/20201102/pozhar-1582624326.html

В Кремле прокомментировали пожар в челябинской больнице

В Кремле прокомментировали пожар в челябинской больнице

В Кремле знают из сообщений СМИ и докладов по линии ведомств о пожаре в больнице Челябинска, это вопрос для руководства региона, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:26

2020-11-02T12:26

2020-11-02T12:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дмитрий песков

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле знают из сообщений СМИ и докладов по линии ведомств о пожаре в больнице Челябинска, это вопрос для руководства региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной. Губернатор региона ввел режим ЧС в городе.

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582475243.html

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, челябинск, происшествия