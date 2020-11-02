В Кремле прокомментировали пожар в челябинской больнице
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 9 марта 2017
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле знают из сообщений СМИ и докладов по линии ведомств о пожаре в больнице Челябинска, это вопрос для руководства региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 в субботу утром. Как отмечали в МЧС, сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Полтора десятка машин скорой помощи развозили пациентов в другие больницы, а также в здание стадиона имени Елесиной. Губернатор региона ввел режим ЧС в городе.
"Это вопрос, конечно, для руководства региона. Да, мы знаем об этом из сообщений СМИ, и были доклады по линии ведомств. В остальном – это все вопрос для руководства региона", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о происшествии в Челябинске.
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