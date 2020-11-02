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В Приморье двое полицейских спасли 18 человек и их питомцев при пожаре
В Приморье двое полицейских спасли 18 человек и их питомцев при пожаре
Двое полицейских в Находке спасли 18 человек и их питомцев, эвакуировав их из горящего дома до приезда пожарных, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T02:22
2020-11-02T03:56
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Двое полицейских в Находке спасли 18 человек и их питомцев, эвакуировав их из горящего дома до приезда пожарных, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.В полицию позвонила соседка хозяв загоревшейся квартиры и сообщила, что из-за сильного задымления она и ее супруг самостоятельно выбраться из дома могут. Через пять минут на место прибыли находившиеся на дежурстве сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов.Забравшись по оконным решеткам на второй этаж, где густой дым отрезал жильцам выход, полицейские эвакуировали из квартиры женщину, ее супруга и собаку."Своевременные действия сотрудников полиции позволили предотвратить возможные трагические последствия. Всего эвакуировано 18 человек, а также их домашние питомцы", - сообщает полиция.Прибывшие пожарные расчеты потушили возгорание. Хозяйка квартиры, где начался пожар, погибла."Руководством УМВД России по Приморскому краю рассматривается вопрос о поощрении Владислава Гурницкиого и Сергея Щапова за спасение людей на пожаре, решительность и самоотверженность", - отметила руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20201031/pozhar-1582478165.html
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приморский край, происшествия

В Приморье двое полицейских спасли 18 человек и их питомцев при пожаре

02:22 02.11.2020 (обновлено: 03:56 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Двое полицейских в Находке спасли 18 человек и их питомцев, эвакуировав их из горящего дома до приезда пожарных, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В полицию позвонила соседка хозяв загоревшейся квартиры и сообщила, что из-за сильного задымления она и ее супруг самостоятельно выбраться из дома могут. Через пять минут на место прибыли находившиеся на дежурстве сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов.
"Из окна второго этажа вырывалось пламя, густой черный дым валил из окон соседних квартир. Полицейские сразу обесточили дом, отключив электрический рубильник. Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские стали оповещать жильцов о необходимости покинуть квартиры, стучась в каждую дверь и помогая людям выйти на улицу", - говорится в сообщении.
Забравшись по оконным решеткам на второй этаж, где густой дым отрезал жильцам выход, полицейские эвакуировали из квартиры женщину, ее супруга и собаку.
"Своевременные действия сотрудников полиции позволили предотвратить возможные трагические последствия. Всего эвакуировано 18 человек, а также их домашние питомцы", - сообщает полиция.
Прибывшие пожарные расчеты потушили возгорание. Хозяйка квартиры, где начался пожар, погибла.
"Руководством УМВД России по Приморскому краю рассматривается вопрос о поощрении Владислава Гурницкиого и Сергея Щапова за спасение людей на пожаре, решительность и самоотверженность", - отметила руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
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