https://ria.ru/20201102/pozhar-1582582550.html

В Приморье двое полицейских спасли 18 человек и их питомцев при пожаре

В Приморье двое полицейских спасли 18 человек и их питомцев при пожаре

Двое полицейских в Находке спасли 18 человек и их питомцев, эвакуировав их из горящего дома до приезда пожарных, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T02:22

2020-11-02T02:22

2020-11-02T03:56

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Двое полицейских в Находке спасли 18 человек и их питомцев, эвакуировав их из горящего дома до приезда пожарных, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.В полицию позвонила соседка хозяв загоревшейся квартиры и сообщила, что из-за сильного задымления она и ее супруг самостоятельно выбраться из дома могут. Через пять минут на место прибыли находившиеся на дежурстве сержанты полиции Владислав Гурницкий и Сергей Щапов.Забравшись по оконным решеткам на второй этаж, где густой дым отрезал жильцам выход, полицейские эвакуировали из квартиры женщину, ее супруга и собаку."Своевременные действия сотрудников полиции позволили предотвратить возможные трагические последствия. Всего эвакуировано 18 человек, а также их домашние питомцы", - сообщает полиция.Прибывшие пожарные расчеты потушили возгорание. Хозяйка квартиры, где начался пожар, погибла."Руководством УМВД России по Приморскому краю рассматривается вопрос о поощрении Владислава Гурницкиого и Сергея Щапова за спасение людей на пожаре, решительность и самоотверженность", - отметила руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20201031/pozhar-1582478165.html

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия