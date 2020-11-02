https://ria.ru/20201102/pozhar-1582579905.html

Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми

Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми

Причиной возгорания в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание в пусковом РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T00:59

2020-11-02T00:59

2020-11-02T00:59

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156169/43/1561694358_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_c0d80d5fd8bd0c3360d46544b0375f1a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Причиной возгорания в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание в пусковом устройстве при проведении буровых работ, сообщает пресс-служба ООО "Лукойл-Коми".Ранее республиканское ГУМЧС сообщало о возгорании в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. По оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность. СК начало проверку по факту задымления.Отмечается, что работники ООО "НГМ" попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки они передали информацию заказчику - в НШПП "Яреганефть". Руководство предприятия приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты.

https://ria.ru/20200815/1575831129.html

республика коми

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, следственный комитет россии (ск рф), происшествия