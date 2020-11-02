Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть
© Фото : МЧС РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Причиной возгорания в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание в пусковом устройстве при проведении буровых работ, сообщает пресс-служба ООО "Лукойл-Коми".
Ранее республиканское ГУМЧС сообщало о возгорании в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. По оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность. СК начало проверку по факту задымления.
"По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации - ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники ООО "НГМ" попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки они передали информацию заказчику - в НШПП "Яреганефть". Руководство предприятия приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты.
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