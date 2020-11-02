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Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
Причиной возгорания в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание в пусковом РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:59
2020-11-02T00:59
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Причиной возгорания в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание в пусковом устройстве при проведении буровых работ, сообщает пресс-служба ООО "Лукойл-Коми".Ранее республиканское ГУМЧС сообщало о возгорании в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. По оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность. СК начало проверку по факту задымления.Отмечается, что работники ООО "НГМ" попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки они передали информацию заказчику - в НШПП "Яреганефть". Руководство предприятия приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты.
https://ria.ru/20200815/1575831129.html
республика коми
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми

00:59 02.11.2020
 
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Причиной возгорания в одном из уклонных блоков нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть" в Коми, по предварительной информации, стало короткое замыкание в пусковом устройстве при проведении буровых работ, сообщает пресс-служба ООО "Лукойл-Коми".
Ранее республиканское ГУМЧС сообщало о возгорании в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций. По оперативной информации, устанавливается местонахождение двух человек, остальные выведены на поверхность. СК начало проверку по факту задымления.
"По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации - ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники ООО "НГМ" попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки они передали информацию заказчику - в НШПП "Яреганефть". Руководство предприятия приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты.
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