https://ria.ru/20201102/pogoda-1582614782.html
Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в День народного единства
Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в День народного единства
Теплая погода до плюс 10 градусов без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:45
2020-11-02T11:45
2020-11-02T11:45
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Теплая погода до плюс 10 градусов без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она добавила, что ночи тоже будут довольно теплыми, минимальная температура плюс 4-6 градусов.День народного единства отмечается в России 4 ноября. В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем.
https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество