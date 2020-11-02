https://ria.ru/20201102/pogoda-1582614782.html

Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в День народного единства

Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в День народного единства

Теплая погода до плюс 10 градусов без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:45

2020-11-02T11:45

2020-11-02T11:45

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Теплая погода до плюс 10 градусов без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она добавила, что ночи тоже будут довольно теплыми, минимальная температура плюс 4-6 градусов.День народного единства отмечается в России 4 ноября. В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем.

https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество