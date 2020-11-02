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Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в День народного единства
Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в День народного единства
Теплая погода до плюс 10 градусов без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:45
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Теплая погода до плюс 10 градусов без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Она добавила, что ночи тоже будут довольно теплыми, минимальная температура плюс 4-6 градусов.День народного единства отмечается в России 4 ноября. В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем.
https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичам пообещали теплую погоду без осадков в День народного единства

11:45 02.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве. 4 ноября 2018
Участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Теплая погода до плюс 10 градусов без осадков ожидается в Москве в День народного единства 4 ноября, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"У нас ожидается погода без осадков, довольно теплая – дневная температура будет плюс 8-10 градусов", - сообщила Позднякова.

Она добавила, что ночи тоже будут довольно теплыми, минимальная температура плюс 4-6 градусов.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. В текущем году праздник выпадает на среду, которая будет нерабочим днем.
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