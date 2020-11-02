https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578848.html
Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:12
2020-11-02T00:12
2020-11-02T06:11
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578681.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество