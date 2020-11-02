https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578848.html

Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения

Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения

Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T00:12

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роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

https://ria.ru/20201102/pogoda-1582578681.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество