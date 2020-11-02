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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/pogibshie-1582719859.html
В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях с начала эскалации
В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях с начала эскалации
Число погибших мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с начала эскалации конфликта выросло до 46, 142 ранены, заявил в понедельник... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:42
2020-11-02T19:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Число погибших мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с начала эскалации конфликта выросло до 46, 142 ранены, заявил в понедельник защитник прав человека в Карабахе Артак Бегларян.Утром первого ноября омбудсмен заявлял о 45 погибших и 141 раненом.По его словам, Азербайджан "продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права", нанося удары по ряду&nbsp;населенных пунктов и объектов инфраструктуры.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях с начала эскалации

19:42 02.11.2020
 
© Фото : Armenian unified infocenterПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Armenian unified infocenter
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Число погибших мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с начала эскалации конфликта выросло до 46, 142 ранены, заявил в понедельник защитник прав человека в Карабахе Артак Бегларян.
Утром первого ноября омбудсмен заявлял о 45 погибших и 141 раненом.

"В рамках миссии омбудсмена по установлению фактов выяснилось, что 1 ноября в селе Хнушинак Мартунинского района был убит один мирный житель, 53-летний Армо Аветисян, а в результате взрыва снаряда в селе Араджадзор Мартакертского района ранен 67-летний Сережа Цатрян. На сегодняшний день азербайджанскими вооруженными силами в Арцахе убиты по меньшей мере 46 мирных жителей и не менее 142 ранены", - говорится на странице омбудсмена в Facebook.

По его словам, Азербайджан "продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права", нанося удары по ряду населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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