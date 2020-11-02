https://ria.ru/20201102/pogibshie-1582719859.html

В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях с начала эскалации

В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях с начала эскалации

Число погибших мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с начала эскалации конфликта выросло до 46, 142 ранены, заявил в понедельник... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:42

2020-11-02T19:42

2020-11-02T19:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Число погибших мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с начала эскалации конфликта выросло до 46, 142 ранены, заявил в понедельник защитник прав человека в Карабахе Артак Бегларян.Утром первого ноября омбудсмен заявлял о 45 погибших и 141 раненом.По его словам, Азербайджан "продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права", нанося удары по ряду населенных пунктов и объектов инфраструктуры.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-02T19:42 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире