В Карабахе заявили о 46 погибших мирных жителях с начала эскалации
ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Число погибших мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с начала эскалации конфликта выросло до 46, 142 ранены, заявил в понедельник защитник прав человека в Карабахе Артак Бегларян.
Утром первого ноября омбудсмен заявлял о 45 погибших и 141 раненом.
"В рамках миссии омбудсмена по установлению фактов выяснилось, что 1 ноября в селе Хнушинак Мартунинского района был убит один мирный житель, 53-летний Армо Аветисян, а в результате взрыва снаряда в селе Араджадзор Мартакертского района ранен 67-летний Сережа Цатрян. На сегодняшний день азербайджанскими вооруженными силами в Арцахе убиты по меньшей мере 46 мирных жителей и не менее 142 ранены", - говорится на странице омбудсмена в Facebook.
По его словам, Азербайджан "продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права", нанося удары по ряду населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.