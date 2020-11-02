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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201102/podmoskove-1582709032.html
Подмосковье вновь стало лидером в экспорте кондитерских изделий
Подмосковье вновь стало лидером в экспорте кондитерских изделий
Российским лидером экспорта шоколадных кондитерских изделий снова стала Московская область. Рейтинг составлен согласно данным Федеральной таможенной службы. Об... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:46
2020-11-02T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.&nbsp;Российским лидером экспорта шоколадных кондитерских изделий снова стала Московская область. Рейтинг составлен согласно данным Федеральной таможенной службы. Об этом сообщил телеканал "360"."С января по октябрь этого года из Подмосковья экспортировали 56,2 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 162,2 миллиона долларов", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.Доля Подмосковья в экспорте кондитерских изделий составляет свыше 34%.Шоколад является основным продуктом. Среди других товаров значатся какао-жир, какао-масло, какао-паста и какао-порошок.Преимущественно подобную продукцию из области скупают в Казахстане, Саудовской Аравии и ОАЭ."В экспортной структуре продукции АПК из Московской области с начала года какао и продукты из него занимают порядка 20%", – отметил Андрей Разин.Министр отметил, что с января экспорт сельскохозяйственной продукции Подмосковья достиг 842 миллионов долларов.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Подмосковье вновь стало лидером в экспорте кондитерских изделий

18:46 02.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовПроизводство шоколадных конфет
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российским лидером экспорта шоколадных кондитерских изделий снова стала Московская область. Рейтинг составлен согласно данным Федеральной таможенной службы. Об этом сообщил телеканал "360".
"С января по октябрь этого года из Подмосковья экспортировали 56,2 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на сумму 162,2 миллиона долларов", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Доля Подмосковья в экспорте кондитерских изделий составляет свыше 34%.
Шоколад является основным продуктом. Среди других товаров значатся какао-жир, какао-масло, какао-паста и какао-порошок.
Преимущественно подобную продукцию из области скупают в Казахстане, Саудовской Аравии и ОАЭ.
"В экспортной структуре продукции АПК из Московской области с начала года какао и продукты из него занимают порядка 20%", – отметил Андрей Разин.
Министр отметил, что с января экспорт сельскохозяйственной продукции Подмосковья достиг 842 миллионов долларов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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