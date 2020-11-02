https://ria.ru/20201102/podmoskove-1582618694.html
Незаконное размещение отходов пресекли в Богородском округе Подмосковья
Незаконное размещение отходов пресекли в Богородском округе Подмосковья
Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области предотвратили попытку незаконного размещения отходов в Богородском городском округе,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:05
2020-11-02T12:05
2020-11-02T12:05
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московская область (подмосковье)
отходы
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области предотвратили попытку незаконного размещения отходов в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Возбуждено дело об административном правонарушении. Аккредитованная лаборатория проведет анализ проб отходов. Полиция начала доследственную проверку."В ходе мероприятия задержаны с поличным нарушители, сгружавшие здесь порубочные остатки, отходы сноса и разбора зданий. Изъята техника: фронтальный погрузчик, грузовой автомобиль, с помощью которых размещались и уплотнялись отходы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201029/sortirovka-1582149571.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), отходы