https://ria.ru/20201102/peremena-1582619468.html

Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция

Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция

Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена". РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:04

2020-11-02T14:04

2020-11-02T14:04

владимир путин

общество

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Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена"."Большая перемена" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В воскресенье в детском центре "Артек" стартовали финальные испытания, в которых участвуют 1,2 тысячи детей. Всего участниками конкурса были более миллиона школьников, его цель — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.Победителями станут 300 учащихся девятых — десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. Последние получат миллион рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.Учащихся девятых — десятых классов премируют 200 тысячами рублей. Их можно потратить на дополнительное образование и покупку образовательных гаджетов.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, общество