Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/peremena-1582619468.html
Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция
Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция
Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена". РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:04
2020-11-02T14:04
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582628400_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1d99d3d7b631036e1c82b1363b8deb24.jpg
Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена"."Большая перемена" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В воскресенье в детском центре "Артек" стартовали финальные испытания, в которых участвуют 1,2 тысячи детей. Всего участниками конкурса были более миллиона школьников, его цель — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.Победителями станут 300 учащихся девятых — десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. Последние получат миллион рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.Учащихся девятых — десятых классов премируют 200 тысячами рублей. Их можно потратить на дополнительное образование и покупку образовательных гаджетов.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Встреча Владимира Путина с участниками конкурса "Большая перемена"
LIVE: Встреча Владимира Путина с участниками конкурса "Большая перемена"
2020-11-02T14:04
true
PT37M11S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582628400_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_7110352356209407d4c9efdf32f3227f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, владимир путин, общество
Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция
Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена".
2020-11-02T14:04
true
PT37M11S

Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция

14:04 02.11.2020
 
Читать ria.ru в
Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена".
"Большая перемена" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В воскресенье в детском центре "Артек" стартовали финальные испытания, в которых участвуют 1,2 тысячи детей.
Всего участниками конкурса были более миллиона школьников, его цель — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
Победителями станут 300 учащихся девятых — десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. Последние получат миллион рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.
Учащихся девятых — десятых классов премируют 200 тысячами рублей. Их можно потратить на дополнительное образование и покупку образовательных гаджетов.
 
Владимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
Лента новостейМолния