https://ria.ru/20201102/peremena-1582619468.html
Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция
Встреча Путина с участниками конкурса "Большая перемена". Трансляция
Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена". РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:04
2020-11-02T14:04
2020-11-02T14:04
владимир путин
общество
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Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена"."Большая перемена" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В воскресенье в детском центре "Артек" стартовали финальные испытания, в которых участвуют 1,2 тысячи детей. Всего участниками конкурса были более миллиона школьников, его цель — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.Победителями станут 300 учащихся девятых — десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. Последние получат миллион рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.Учащихся девятых — десятых классов премируют 200 тысячами рублей. Их можно потратить на дополнительное образование и покупку образовательных гаджетов.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Владимира Путина с участниками конкурса "Большая перемена"
LIVE: Встреча Владимира Путина с участниками конкурса "Большая перемена"
2020-11-02T14:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, общество
Владимир Путин встречается с участниками конкурса "Большая перемена".
"Большая перемена" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В воскресенье в детском центре "Артек" стартовали финальные испытания, в которых участвуют 1,2 тысячи детей.
Всего участниками конкурса были более миллиона школьников, его цель — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
Победителями станут 300 учащихся девятых — десятых классов и 300 одиннадцатиклассников. Последние получат миллион рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.
Учащихся девятых — десятых классов премируют 200 тысячами рублей. Их можно потратить на дополнительное образование и покупку образовательных гаджетов.