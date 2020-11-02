https://ria.ru/20201102/pavel-volya-1582617597.html

Павел Воля высмеял взрослое поколение, которое сидит в тиктоке

Павел Воля высмеял взрослое поколение, которое сидит в тиктоке

Шоумен Павел Воля в последнем выпуске Comedy Club выступил с монологом, в котором высмеял взрослых людей, записывающих дурацкие ролики для тиктока. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:07

2020-11-02T14:07

2020-11-02T14:07

шоубиз

tiktok

павел воля

youtube

михаил галустян

николай басков

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Шоумен Павел Воля в последнем выпуске Comedy Club выступил с монологом, в котором высмеял взрослых людей, записывающих дурацкие ролики для тиктока. Затем Павел Воля привел в пример российских знаменитостей, которые создают шуточные видео, которые, по мнению юмориста, смотрятся глупо: "Делают они, а стыдно мне". Первыми под удар попали Николай Басков, который поет для кошки, и Михаил Галустян, разговаривающий на воображаемом языке. После шоумен подчеркнул, что сейчас впервые в истории человечества произошло невообразимое: взрослое поколение лезет к молодежи, хотя всегда было наоборот. В комментариях под видео, размещенном на YouTube, зрители поблагодарили юмориста за номер и поднятые в нем темы: "Наконец-то кто-то реально высказался. Это полная деградация", – считает John Smith; "Воля, респект! Хоть и с юмором, но очень важные темы затронул", – написал Dulat Tazabekov; "Пожалуй, самое сильное выступление Павла Воли. Огонь", – поделился впечатлением Fedor Y.

https://ria.ru/20200922/galustyan-1577586567.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, павел воля, youtube, михаил галустян, николай басков