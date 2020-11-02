https://ria.ru/20201102/pavel-volya-1582617597.html
Павел Воля высмеял взрослое поколение, которое сидит в тиктоке
Павел Воля высмеял взрослое поколение, которое сидит в тиктоке
Шоумен Павел Воля в последнем выпуске Comedy Club выступил с монологом, в котором высмеял взрослых людей, записывающих дурацкие ролики для тиктока. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:07
2020-11-02T14:07
2020-11-02T14:07
шоубиз
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павел воля
youtube
михаил галустян
николай басков
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Шоумен Павел Воля в последнем выпуске Comedy Club выступил с монологом, в котором высмеял взрослых людей, записывающих дурацкие ролики для тиктока. Затем Павел Воля привел в пример российских знаменитостей, которые создают шуточные видео, которые, по мнению юмориста, смотрятся глупо: "Делают они, а стыдно мне". Первыми под удар попали Николай Басков, который поет для кошки, и Михаил Галустян, разговаривающий на воображаемом языке. После шоумен подчеркнул, что сейчас впервые в истории человечества произошло невообразимое: взрослое поколение лезет к молодежи, хотя всегда было наоборот. В комментариях под видео, размещенном на YouTube, зрители поблагодарили юмориста за номер и поднятые в нем темы: "Наконец-то кто-то реально высказался. Это полная деградация", – считает John Smith; "Воля, респект! Хоть и с юмором, но очень важные темы затронул", – написал Dulat Tazabekov; "Пожалуй, самое сильное выступление Павла Воли. Огонь", – поделился впечатлением Fedor Y.
https://ria.ru/20200922/galustyan-1577586567.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, павел воля, youtube, михаил галустян, николай басков
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости
. Шоумен Павел Воля в последнем выпуске Comedy Club выступил с монологом, в котором высмеял
взрослых людей, записывающих дурацкие ролики для тиктока.
"Последний год мне шепчут со всех сторон: "Пашка, почему тебя нет в тиктоке? Почему ты не снимаешь вайны? Где твои трендовые видео?" Ребята, я скажу честно: мне 41 год! Какой тикток? Челленджи снимают школьники, которые сбежали с уроков. Правильно? Мне все это неинтересно. У меня другая жизнь, у меня двое детей, у меня жена, у меня куча дел", – начал выступление Воля.
Затем Павел Воля привел в пример российских знаменитостей, которые создают шуточные видео, которые, по мнению юмориста, смотрятся глупо: "Делают они, а стыдно мне". Первыми под удар попали Николай Басков, который поет для кошки, и Михаил Галустян, разговаривающий на воображаемом языке.
"Я не хочу участвовать в гонке трендов. Я буду не модный, не трендовый, я буду адекватный", – заявил Павел Воля.
После шоумен подчеркнул, что сейчас впервые в истории человечества произошло невообразимое: взрослое поколение лезет к молодежи, хотя всегда было наоборот.
И все пытаются быть в тренде, за счет молодых", – возмутился шоумен.
В комментариях под видео, размещенном на YouTube, зрители поблагодарили юмориста за номер и поднятые в нем темы: "Наконец-то кто-то реально высказался. Это полная деградация", – считает John Smith; "Воля, респект! Хоть и с юмором, но очень важные темы затронул", – написал Dulat Tazabekov; "Пожалуй, самое сильное выступление Павла Воли. Огонь", – поделился впечатлением Fedor Y.