Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201102/ozhirenie-1582718292.html
Инъекция антител снизила вес у людей с ожирением
Инъекция антител снизила вес у людей с ожирением
Американские ученые разработали экспериментальный препарат — специфическое антитело, однократная инъекция которого улучшает метаболизм и позволяет снизить вес... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T23:00
2020-11-02T23:00
риа наука
ожирение
биология
здоровье
сша
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150513/96/1505139644_0:100:2000:1225_1400x0_80_0_0_494d9631287ec616e2ca01a604a7738e.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские ученые разработали экспериментальный препарат — специфическое антитело, однократная инъекция которого улучшает метаболизм и позволяет снизить вес. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.Факторы роста фибробластов (FGF) — многофункциональные белки, которые играют ключевую роль в процессах пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей. Один из них, гормон FGF21, который вырабатывается в клетках жировой ткани и поджелудочной железе, регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.Ранее ученые экспериментально доказали, что регулярное введение FGF21 или его модифицированных вариантов улучшает метаболические процессы у грызунов, нечеловеческих приматов и людей, что позволяет эффективно и безопасно снизить вес. Однако быстрое выведение из организма этих белков требует частого дозирования, что снижает их терапевтическую ценность.Американские ученые во главе с Пунит Арора (Puneet Arora) предложили использовать для борьбы с ожирением антитело длительного действия BFKB8488A. Известно, что FGF21 контролирует метаболический гомеостаз органов через комплексы рецептора FGFR1/KLB. В исследованиях на обезьянах Cynomolgus (макаках-крабоедах) и людях авторы продемонстрировали, что антитело BFKB8488A имитирует эффект воздействия FGF21 и активирует данный рецептор, то есть работает как агонист.Действие антитела ученые протестировали на людях в рандомизированном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании фазы 1, в котором приняли участие 60 человек с избыточным весом или ожирением.Результаты показали, что однократная подкожная инъекция BFKB8488A приводит к улучшению метаболизма, которое длится до 60 дней. При том же стандартизированном рационе калорийно сбалансированной пищи у участников, получивших антитело, за период исследования авторы зафиксировали снижение веса на 1,20 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо. Эти участники отмечали отторжение сладкой пищи, через неделю после инъекции у них улучшились кардиометаболические параметры, упало потребление углеводов, достигнув минимального значения — 50 процентов от первоначального уровня — между 15 и 22 днями.Авторы отмечают, что для выработки более определенных рекомендаций необходимо продолжать клинические испытания, но уже сейчас ясно, что антитело BFKB8488A способно корректировать метаболическую дисфункцию у людей с ожирением и изменять их пищевое поведение.
https://ria.ru/20201027/serdtse-1581767193.html
https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150513/96/1505139644_118:0:1883:1324_1400x0_80_0_0_a11285aca036a851c47edd9e93296bc6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ожирение, биология, здоровье, сша, питание

Инъекция антител снизила вес у людей с ожирением

23:00 02.11.2020
 
© Fotolia / KwanchaichaiudomРебенок с лишним весом
Ребенок с лишним весом - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские ученые разработали экспериментальный препарат — специфическое антитело, однократная инъекция которого улучшает метаболизм и позволяет снизить вес. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.
Факторы роста фибробластов (FGF) — многофункциональные белки, которые играют ключевую роль в процессах пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей. Один из них, гормон FGF21, который вырабатывается в клетках жировой ткани и поджелудочной железе, регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.
Ранее ученые экспериментально доказали, что регулярное введение FGF21 или его модифицированных вариантов улучшает метаболические процессы у грызунов, нечеловеческих приматов и людей, что позволяет эффективно и безопасно снизить вес. Однако быстрое выведение из организма этих белков требует частого дозирования, что снижает их терапевтическую ценность.
Американские ученые во главе с Пунит Арора (Puneet Arora) предложили использовать для борьбы с ожирением антитело длительного действия BFKB8488A. Известно, что FGF21 контролирует метаболический гомеостаз органов через комплексы рецептора FGFR1/KLB.
В исследованиях на обезьянах Cynomolgus (макаках-крабоедах) и людях авторы продемонстрировали, что антитело BFKB8488A имитирует эффект воздействия FGF21 и активирует данный рецептор, то есть работает как агонист.
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 15:06РИА Наука
Ученые доказали пользу кетогенной диеты для сердца
Действие антитела ученые протестировали на людях в рандомизированном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании фазы 1, в котором приняли участие 60 человек с избыточным весом или ожирением.
Результаты показали, что однократная подкожная инъекция BFKB8488A приводит к улучшению метаболизма, которое длится до 60 дней. При том же стандартизированном рационе калорийно сбалансированной пищи у участников, получивших антитело, за период исследования авторы зафиксировали снижение веса на 1,20 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо.
Эти участники отмечали отторжение сладкой пищи, через неделю после инъекции у них улучшились кардиометаболические параметры, упало потребление углеводов, достигнув минимального значения — 50 процентов от первоначального уровня — между 15 и 22 днями.
Авторы отмечают, что для выработки более определенных рекомендаций необходимо продолжать клинические испытания, но уже сейчас ясно, что антитело BFKB8488A способно корректировать метаболическую дисфункцию у людей с ожирением и изменять их пищевое поведение.
Сахар - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 21:00РИА Наука
Ученые выяснили, почему сахар вызывает воспаление кишечника
 
РИА НаукаОжирениебиологияЗдоровьеСШАПитание
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
Лента новостейМолния