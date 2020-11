https://ria.ru/20201102/ozhirenie-1582718292.html

Инъекция антител снизила вес у людей с ожирением

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские ученые разработали экспериментальный препарат — специфическое антитело, однократная инъекция которого улучшает метаболизм и позволяет снизить вес. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.Факторы роста фибробластов (FGF) — многофункциональные белки, которые играют ключевую роль в процессах пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей. Один из них, гормон FGF21, который вырабатывается в клетках жировой ткани и поджелудочной железе, регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.Ранее ученые экспериментально доказали, что регулярное введение FGF21 или его модифицированных вариантов улучшает метаболические процессы у грызунов, нечеловеческих приматов и людей, что позволяет эффективно и безопасно снизить вес. Однако быстрое выведение из организма этих белков требует частого дозирования, что снижает их терапевтическую ценность.Американские ученые во главе с Пунит Арора (Puneet Arora) предложили использовать для борьбы с ожирением антитело длительного действия BFKB8488A. Известно, что FGF21 контролирует метаболический гомеостаз органов через комплексы рецептора FGFR1/KLB. В исследованиях на обезьянах Cynomolgus (макаках-крабоедах) и людях авторы продемонстрировали, что антитело BFKB8488A имитирует эффект воздействия FGF21 и активирует данный рецептор, то есть работает как агонист.Действие антитела ученые протестировали на людях в рандомизированном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании фазы 1, в котором приняли участие 60 человек с избыточным весом или ожирением.Результаты показали, что однократная подкожная инъекция BFKB8488A приводит к улучшению метаболизма, которое длится до 60 дней. При том же стандартизированном рационе калорийно сбалансированной пищи у участников, получивших антитело, за период исследования авторы зафиксировали снижение веса на 1,20 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо. Эти участники отмечали отторжение сладкой пищи, через неделю после инъекции у них улучшились кардиометаболические параметры, упало потребление углеводов, достигнув минимального значения — 50 процентов от первоначального уровня — между 15 и 22 днями.Авторы отмечают, что для выработки более определенных рекомендаций необходимо продолжать клинические испытания, но уже сейчас ясно, что антитело BFKB8488A способно корректировать метаболическую дисфункцию у людей с ожирением и изменять их пищевое поведение.

