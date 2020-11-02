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https://ria.ru/20201102/oproverzhenie-1582730999.html
Депздрав опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от COVID-19
Депздрав опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о побочных действиях вакцины от COVID-19. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T21:40
2020-11-02T21:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
департамент здравоохранения г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о побочных действиях вакцины от COVID-19.Как сообщается на сайте ведомства, в СМИ появилась публикация о побочных эффектах прививки и об отсутствии медицинского наблюдения за участниками исследования."В первый же день после введения первого компонента прививки с участником исследования, чья история приведена в публикации, инициативно связался врач телемедицинского центра", - сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что у участника были незначительные симптомы, в течение двух следующих дней его состояние было удовлетворительным. В сообщении ведомства подчеркивается, что у некоторых людей могут быть нежелательные последствия, однако это "неприятные, но совершенно безопасные и проходящие самостоятельно симптомы".В опровержении также говорится, что к участнику исследования приезжали две бригады скорой помощи, ему предложили госпитализацию. После того как участник пожаловался на одышку и боли в груди, к нему на дом направили заведующую терапевтическим отделением, которая отметила его удовлетворительное состояние. Подчеркивается, что его обследовали в поликлинике и не выявили никаких осложнений, которые могли бы быть связаны с вакциной."В любое время пациент находится на постоянной связи с врачом телемедицинского центра, которому можно сообщить о самочувствии", - говорится в сообщении.С момента первой прививки с пациентом провели 18 телемедицинских консультаций. Также отмечается, что врачи связывались с участником исследования после публикации поста, к нему даже обратилась главврач телемедицинского центра.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/vaktsiny-1582242537.html
https://ria.ru/20201029/vaktsina-1582098285.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, департамент здравоохранения г. москвы, москва, общество

Депздрав опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от COVID-19

21:40 02.11.2020 (обновлено: 21:41 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о побочных действиях вакцины от COVID-19.
Как сообщается на сайте ведомства, в СМИ появилась публикация о побочных эффектах прививки и об отсутствии медицинского наблюдения за участниками исследования.
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"В первый же день после введения первого компонента прививки с участником исследования, чья история приведена в публикации, инициативно связался врач телемедицинского центра", - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что у участника были незначительные симптомы, в течение двух следующих дней его состояние было удовлетворительным. В сообщении ведомства подчеркивается, что у некоторых людей могут быть нежелательные последствия, однако это "неприятные, но совершенно безопасные и проходящие самостоятельно симптомы".
В опровержении также говорится, что к участнику исследования приезжали две бригады скорой помощи, ему предложили госпитализацию. После того как участник пожаловался на одышку и боли в груди, к нему на дом направили заведующую терапевтическим отделением, которая отметила его удовлетворительное состояние. Подчеркивается, что его обследовали в поликлинике и не выявили никаких осложнений, которые могли бы быть связаны с вакциной.
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"В любое время пациент находится на постоянной связи с врачом телемедицинского центра, которому можно сообщить о самочувствии", - говорится в сообщении.
С момента первой прививки с пациентом провели 18 телемедицинских консультаций. Также отмечается, что врачи связывались с участником исследования после публикации поста, к нему даже обратилась главврач телемедицинского центра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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