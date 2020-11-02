https://ria.ru/20201102/onezhskoe-1582319222.html

Онежское озеро планируют сделать домом яхтенного спорта в России

Онежское озеро планируют сделать домом яхтенного спорта в России

Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T08:00

2020-11-02T08:00

2020-11-02T08:03

хорошие новости

хорошие новости

республика карелия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных регат, как на Онежском озере, нет нигде в стране.Стоит отметить, что осенью этого года в яхтенном порту Петрозаводска прошла встреча министра спорта республики Алексея Ермашова и представителей организаций парусного спорта. В рамках встречи участники заметили, что количество людей, систематически занимающихся парусным спортом, в Карелии растет, о себе заявляют молодые яхтсмены.По его словам, важно отметить и другие свойства Онежского озера – ветровую обстановку и как следствие волны, которые нужны спортсменам для отработки маневров на воде.Также он добавил, что для полноценного функционирования этого спортивного направления на водоеме сейчас недостаточно развита инфраструктура – не везде есть удобное и безопасные подходы к берегу.Но, несмотря на это и на другие трудности года, 2020-й стал важным для парусного спорта на Онежском озере.В будущем году в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий республики Карелия уже включены несколько спортивных мероприятий по этому виду спорта, а также спортивные клубы совместно с властями региона договорились о совместной подготовке к юбилейной "Онежской регате".

https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html

республика карелия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, республика карелия