https://ria.ru/20201102/onezhskoe-1582319222.html
Онежское озеро планируют сделать домом яхтенного спорта в России
Онежское озеро планируют сделать домом яхтенного спорта в России
Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:00
2020-11-02T08:00
2020-11-02T08:03
хорошие новости
хорошие новости
республика карелия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных регат, как на Онежском озере, нет нигде в стране.Стоит отметить, что осенью этого года в яхтенном порту Петрозаводска прошла встреча министра спорта республики Алексея Ермашова и представителей организаций парусного спорта. В рамках встречи участники заметили, что количество людей, систематически занимающихся парусным спортом, в Карелии растет, о себе заявляют молодые яхтсмены.По его словам, важно отметить и другие свойства Онежского озера – ветровую обстановку и как следствие волны, которые нужны спортсменам для отработки маневров на воде.Также он добавил, что для полноценного функционирования этого спортивного направления на водоеме сейчас недостаточно развита инфраструктура – не везде есть удобное и безопасные подходы к берегу.Но, несмотря на это и на другие трудности года, 2020-й стал важным для парусного спорта на Онежском озере.В будущем году в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий республики Карелия уже включены несколько спортивных мероприятий по этому виду спорта, а также спортивные клубы совместно с властями региона договорились о совместной подготовке к юбилейной "Онежской регате".
https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, республика карелия
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных регат, как на Онежском озере, нет нигде в стране.
Стоит отметить, что осенью этого года в яхтенном порту Петрозаводска прошла встреча министра спорта республики Алексея Ермашова и представителей организаций парусного спорта. В рамках встречи участники заметили, что количество людей, систематически занимающихся парусным спортом, в Карелии растет, о себе заявляют молодые яхтсмены.
"Уникальность Онежского озера – это в первую очередь его размеры, его чистота, глубина, множество бухт и сами знаменитые Кижи. <…> Также на озере совсем нет трафика больших судов, только небольшие пассажирские лодки, которые ходят по известному маршруту в Кижи, и получается, что лодки не мешают друг другу. Так что водоем довольно безопасный", – отметил глава "Карельской спортивной парусной школы" Сергей Аверичев в беседе с РИА Новости.
По его словам, важно отметить и другие свойства Онежского озера – ветровую обстановку и как следствие волны, которые нужны спортсменам для отработки маневров на воде.
Также он добавил, что для полноценного функционирования этого спортивного направления на водоеме сейчас недостаточно развита инфраструктура – не везде есть удобное и безопасные подходы к берегу.
Но, несмотря на это и на другие трудности года, 2020-й стал важным для парусного спорта на Онежском озере.
"Было запланировано два чемпионата России по яхтенному спорту, из-за пандемии они не случились, но это не помешало экипажам приехать и провести полноценные тренировки. В общей сложности участвовало порядка 23 экипажей, топовые российские яхтсмены смогли "погоняться" между собой и посмотреть озеро", – отметил Аверичев
В будущем году в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий республики Карелия уже включены несколько спортивных мероприятий по этому виду спорта, а также спортивные клубы совместно с властями региона договорились о совместной подготовке к юбилейной "Онежской регате".