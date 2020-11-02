Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201102/onezhskoe-1582319222.html
Онежское озеро планируют сделать домом яхтенного спорта в России
Онежское озеро планируют сделать домом яхтенного спорта в России
Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T08:00
2020-11-02T08:03
хорошие новости
хорошие новости
республика карелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582312484_0:0:1500:843_1400x0_80_0_0_22fba7eee13c78cb0426c40c591bd574.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных регат, как на Онежском озере, нет нигде в стране.Стоит отметить, что осенью этого года в яхтенном порту Петрозаводска прошла встреча министра спорта республики Алексея Ермашова и представителей организаций парусного спорта. В рамках встречи участники заметили, что количество людей, систематически занимающихся парусным спортом, в Карелии растет, о себе заявляют молодые яхтсмены.По его словам, важно отметить и другие свойства Онежского озера – ветровую обстановку и как следствие волны, которые нужны спортсменам для отработки маневров на воде.Также он добавил, что для полноценного функционирования этого спортивного направления на водоеме сейчас недостаточно развита инфраструктура – не везде есть удобное и безопасные подходы к берегу.Но, несмотря на это и на другие трудности года, 2020-й стал важным для парусного спорта на Онежском озере.В будущем году в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий республики Карелия уже включены несколько спортивных мероприятий по этому виду спорта, а также спортивные клубы совместно с властями региона договорились о совместной подготовке к юбилейной "Онежской регате".
https://ria.ru/20201030/drony-1581920217.html
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582312484_80:0:1204:843_1400x0_80_0_0_bd433fa3d1d4f35573f884d2827dd74a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, республика карелия

Онежское озеро планируют сделать домом яхтенного спорта в России

08:00 02.11.2020 (обновлено: 08:03 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ТиминВид на Онежское озеро
Вид на Онежское озеро - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Регулярно именно в Карелию приезжают тренироваться яхтсмены со всей страны. Спортсмены отмечают, что таких условий для проведения спортивных сборов и крупных регат, как на Онежском озере, нет нигде в стране.
Стоит отметить, что осенью этого года в яхтенном порту Петрозаводска прошла встреча министра спорта республики Алексея Ермашова и представителей организаций парусного спорта. В рамках встречи участники заметили, что количество людей, систематически занимающихся парусным спортом, в Карелии растет, о себе заявляют молодые яхтсмены.

"Уникальность Онежского озера – это в первую очередь его размеры, его чистота, глубина, множество бухт и сами знаменитые Кижи. <…> Также на озере совсем нет трафика больших судов, только небольшие пассажирские лодки, которые ходят по известному маршруту в Кижи, и получается, что лодки не мешают друг другу. Так что водоем довольно безопасный", – отметил глава "Карельской спортивной парусной школы" Сергей Аверичев в беседе с РИА Новости.

По его словам, важно отметить и другие свойства Онежского озера – ветровую обстановку и как следствие волны, которые нужны спортсменам для отработки маневров на воде.
Также он добавил, что для полноценного функционирования этого спортивного направления на водоеме сейчас недостаточно развита инфраструктура – не везде есть удобное и безопасные подходы к берегу.
Квадрокоптер, закупленный для КГАУ Охрана камчатских лесов - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 08:00Хорошие новости
Дроны спешат на помощь: лесные пожары обнаружат с воздуха
Но, несмотря на это и на другие трудности года, 2020-й стал важным для парусного спорта на Онежском озере.

"Было запланировано два чемпионата России по яхтенному спорту, из-за пандемии они не случились, но это не помешало экипажам приехать и провести полноценные тренировки. В общей сложности участвовало порядка 23 экипажей, топовые российские яхтсмены смогли "погоняться" между собой и посмотреть озеро", – отметил Аверичев

В будущем году в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий республики Карелия уже включены несколько спортивных мероприятий по этому виду спорта, а также спортивные клубы совместно с властями региона договорились о совместной подготовке к юбилейной "Онежской регате".
 
Хорошие новостиХорошие новостиРеспублика Карелия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
08:39На нефтешахте в Коми выясняют судьбу двух пропавших при пожаре рабочих
08:28В Канаде за ночь сгорели две церкви
08:25Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови
07:59В Москве в понедельник ожидается туман и морось
07:48Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
07:36В Красноярском крае запретили пользоваться Wi-Fi в ТРЦ
07:23В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника
07:21В Баку заявили о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе
07:14Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар
07:11Баку обвинил Ереван в обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе
06:55Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве
06:08Пушков назвал упущенный Украиной шанс
06:05На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
05:42СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
05:28В Германии вступил в силу режим карантина
04:49Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии
04:41Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"
04:33Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека
04:15На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат
Лента новостейМолния