Одноклассники запускают тематическую ленту ко Дню народного единства
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники" на экране планшета. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Одноклассники ко Дню народного единства запускают специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России.
В проекте участвуют более 30 регионов, начиная от Калининградской области до Чукотского автономного округа. К примеру, Архангельская область рассказала про историю открытия первого железобетонного моста через Северную Двину, сказочника Степана Писахова и Остров Ягры. Смоленская область показала интересные слайды о достопримечательностях столицы. Магадан поделился рецептом строганины из рыбы, рассказал про термальные воды и про солиста Ансамбля песни и танца народов Севера "Энэр".
Попасть в специальную ленту ко Дню народного единства могут все пользователи ОК. Для этого нужно присоединиться к флешмобу #ДеньЕдинства20 — опубликовать пост под одноименным хештегом. Также можно принять участие через фотопубликации друзей, которые уже участвуют во флешмобе, нажав на кнопку "Участвовать" под фото. Выбор тем для публикаций не ограничен: от описания красоты природы и истории своего народа до легенд о знаковых местах или знаменитых людях. Таким образом каждый может поделиться частичкой своего культурного кода.