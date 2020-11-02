https://ria.ru/20201102/odnoklassniki-1582686222.html

Одноклассники запускают тематическую ленту ко Дню народного единства

Одноклассники запускают тематическую ленту ко Дню народного единства

Одноклассники ко Дню народного единства запускают специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:46

2020-11-02T16:46

2020-11-02T16:46

одноклассники

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Одноклассники ко Дню народного единства запускают специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России.В проекте участвуют более 30 регионов, начиная от Калининградской области до Чукотского автономного округа. К примеру, Архангельская область рассказала про историю открытия первого железобетонного моста через Северную Двину, сказочника Степана Писахова и Остров Ягры. Смоленская область показала интересные слайды о достопримечательностях столицы. Магадан поделился рецептом строганины из рыбы, рассказал про термальные воды и про солиста Ансамбля песни и танца народов Севера "Энэр".Попасть в специальную ленту ко Дню народного единства могут все пользователи ОК. Для этого нужно присоединиться к флешмобу #ДеньЕдинства20 — опубликовать пост под одноименным хештегом. Также можно принять участие через фотопубликации друзей, которые уже участвуют во флешмобе, нажав на кнопку "Участвовать" под фото. Выбор тем для публикаций не ограничен: от описания красоты природы и истории своего народа до легенд о знаковых местах или знаменитых людях. Таким образом каждый может поделиться частичкой своего культурного кода.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники