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Одноклассники запускают тематическую ленту ко Дню народного единства
Одноклассники запускают тематическую ленту ко Дню народного единства
Одноклассники ко Дню народного единства запускают специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:46
2020-11-02T16:46
одноклассники
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Одноклассники ко Дню народного единства запускают специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России.В проекте участвуют более 30 регионов, начиная от Калининградской области до Чукотского автономного округа. К примеру, Архангельская область рассказала про историю открытия первого железобетонного моста через Северную Двину, сказочника Степана Писахова и Остров Ягры. Смоленская область показала интересные слайды о достопримечательностях столицы. Магадан поделился рецептом строганины из рыбы, рассказал про термальные воды и про солиста Ансамбля песни и танца народов Севера "Энэр".Попасть в специальную ленту ко Дню народного единства могут все пользователи ОК. Для этого нужно присоединиться к флешмобу #ДеньЕдинства20 — опубликовать пост под одноименным хештегом. Также можно принять участие через фотопубликации друзей, которые уже участвуют во флешмобе, нажав на кнопку "Участвовать" под фото. Выбор тем для публикаций не ограничен: от описания красоты природы и истории своего народа до легенд о знаковых местах или знаменитых людях. Таким образом каждый может поделиться частичкой своего культурного кода.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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одноклассники

Одноклассники запускают тематическую ленту ко Дню народного единства

16:46 02.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники" на экране планшета. Архивное фото
Страница социальной сети Одноклассники на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Одноклассники ко Дню народного единства запускают специальную ленту с новостями о традициях и жизни народов России.
В проекте участвуют более 30 регионов, начиная от Калининградской области до Чукотского автономного округа. К примеру, Архангельская область рассказала про историю открытия первого железобетонного моста через Северную Двину, сказочника Степана Писахова и Остров Ягры. Смоленская область показала интересные слайды о достопримечательностях столицы. Магадан поделился рецептом строганины из рыбы, рассказал про термальные воды и про солиста Ансамбля песни и танца народов Севера "Энэр".
Попасть в специальную ленту ко Дню народного единства могут все пользователи ОК. Для этого нужно присоединиться к флешмобу #ДеньЕдинства20 — опубликовать пост под одноименным хештегом. Также можно принять участие через фотопубликации друзей, которые уже участвуют во флешмобе, нажав на кнопку "Участвовать" под фото. Выбор тем для публикаций не ограничен: от описания красоты природы и истории своего народа до легенд о знаковых местах или знаменитых людях. Таким образом каждый может поделиться частичкой своего культурного кода.
 
Одноклассники
 
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