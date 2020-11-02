Женщине, выбросившей своих детей из окна, предъявили обвинение
САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жительнице Саратова, которую подозревают в том, что она выбросила своих дочерей из окна квартиры на четвертом этаже, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее следствие информировало, что днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. СК возбудил в отношении матери уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Старшую девочку уже выписали из больницы, состояние младшей остается тяжелым. Их мать была задержана следователями и арестована судом на два месяца.
18 октября, 12:46Стало известно о состоянии девочек, которых выбросила из окна мать
"Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 39-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемая не признала вину.
Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.