https://ria.ru/20201102/obvinenie-1582695545.html

Женщине, выбросившей своих детей из окна, предъявили обвинение

Женщине, выбросившей своих детей из окна, предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение жительнице Саратова, которую подозревают в том, что она выбросила своих дочерей из окна квартиры на четвертом этаже, сообщается РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:29

2020-11-02T17:29

2020-11-02T17:29

валерий радаев

саратов

происшествия

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САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жительнице Саратова, которую подозревают в том, что она выбросила своих дочерей из окна квартиры на четвертом этаже, сообщается на сайте СК РФ.Ранее следствие информировало, что днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. СК возбудил в отношении матери уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Старшую девочку уже выписали из больницы, состояние младшей остается тяжелым. Их мать была задержана следователями и арестована судом на два месяца."Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 39-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемая не признала вину.Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/saratov-1580347477.html

саратов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. 2020-11-02T17:29 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий радаев, саратов, происшествия