Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/obvinenie-1582695545.html
Женщине, выбросившей своих детей из окна, предъявили обвинение
Женщине, выбросившей своих детей из окна, предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение жительнице Саратова, которую подозревают в том, что она выбросила своих дочерей из окна квартиры на четвертом этаже, сообщается РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:29
2020-11-02T17:29
валерий радаев
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1400x0_80_0_0_6d4c443f175ffddf7982264cdb0eaf7c.jpg
САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жительнице Саратова, которую подозревают в том, что она выбросила своих дочерей из окна квартиры на четвертом этаже, сообщается на сайте СК РФ.Ранее следствие информировало, что днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. СК возбудил в отношении матери уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Старшую девочку уже выписали из больницы, состояние младшей остается тяжелым. Их мать была задержана следователями и арестована судом на два месяца."Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 39-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обвиняемая не признала вину.Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/saratov-1580347477.html
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий
Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.
2020-11-02T17:29
true
PT0M52S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1400x0_80_0_0_58907ee3dc1112ad56c852497bf5837a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий радаев, саратов, происшествия

Женщине, выбросившей своих детей из окна, предъявили обвинение

17:29 02.11.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жительнице Саратова, которую подозревают в том, что она выбросила своих дочерей из окна квартиры на четвертом этаже, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее следствие информировало, что днем 17 октября 39-летняя жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое были госпитализированы. СК возбудил в отношении матери уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Старшую девочку уже выписали из больницы, состояние младшей остается тяжелым. Их мать была задержана следователями и арестована судом на два месяца.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 12:46
Стало известно о состоянии девочек, которых выбросила из окна мать
"Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 39-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемая не признала вину.
Ранее сообщалось, что по поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
 
Валерий РадаевСаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
Лента новостейМолния