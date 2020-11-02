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В Нидерландах скульптура спасла поезд метро от падения в воду
В Нидерландах скульптура спасла поезд метро от падения в воду
Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:12
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нидерланды
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой станции, сообщает портал Dutch News.Согласно порталу, около полуночи поезд выехал за пределы путей и застрял на скульптуре на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой. Машинист смог покинуть поезд самостоятельно, пассажиров в это время в поезде не было.Скульптура "Хвосты китов" изготовлена из полиэстра голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.
https://ria.ru/20190731/1557026941.html
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нидерланды, в мире

В Нидерландах скульптура спасла поезд метро от падения в воду

14:12 02.11.2020 (обновлено: 14:47 02.11.2020)
 
© AFP 2020 / Jeffrey GroenewegПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
Поезд метро, повисший на скульптуре Хвосты китов в голландском городе Спейкениссе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AFP 2020 / Jeffrey Groeneweg
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой станции, сообщает портал Dutch News.
Согласно порталу, около полуночи поезд выехал за пределы путей и застрял на скульптуре на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой. Машинист смог покинуть поезд самостоятельно, пассажиров в это время в поезде не было.
© REUTERS / Eva PlevierПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
Поезд метро, повисший на скульптуре Хвосты китов в голландском городе Спейкениссе
1 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© REUTERS / Eva Plevier
© AP Photo / Peter DejongПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
Поезд метро, повисший на скульптуре Хвосты китов в голландском городе Спейкениссе
2 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter DejongПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
Поезд метро, повисший на скульптуре Хвосты китов в голландском городе Спейкениссе
3 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / Eva PlevierПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
Поезд метро, повисший на скульптуре Хвосты китов в голландском городе Спейкениссе
4 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© REUTERS / Eva Plevier
1 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© REUTERS / Eva Plevier
2 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
3 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
4 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© REUTERS / Eva Plevier
Скульптура "Хвосты китов" изготовлена из полиэстра голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.
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