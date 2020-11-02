В Нидерландах скульптура спасла поезд метро от падения в воду
14:12 02.11.2020 (обновлено: 14:47 02.11.2020)
© AFP 2020 / Jeffrey GroenewegПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой станции, сообщает портал Dutch News.
Согласно порталу, около полуночи поезд выехал за пределы путей и застрял на скульптуре на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой. Машинист смог покинуть поезд самостоятельно, пассажиров в это время в поезде не было.
© REUTERS / Eva PlevierПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
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Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter DejongПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
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Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
© AP Photo / Peter DejongПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
3 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
© REUTERS / Eva PlevierПоезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
4 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
1 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
2 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
3 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
© AP Photo / Peter Dejong
4 из 4
Поезд метро, повисший на скульптуре "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе
Скульптура "Хвосты китов" изготовлена из полиэстра голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.
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