https://ria.ru/20201102/niderlandy-1582650717.html

В Нидерландах скульптура спасла поезд метро от падения в воду

В Нидерландах скульптура спасла поезд метро от падения в воду

Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:12

2020-11-02T14:12

2020-11-02T14:47

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Скульптура "Хвосты китов" в голландском городе Спейкениссе предотвратила падение в воду поезда метро, который врезался в барьер в конце путей на открытой станции, сообщает портал Dutch News.Согласно порталу, около полуночи поезд выехал за пределы путей и застрял на скульптуре на высоте 10 метров над пешеходной дорожкой. Машинист смог покинуть поезд самостоятельно, пассажиров в это время в поезде не было.Скульптура "Хвосты китов" изготовлена из полиэстра голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.

https://ria.ru/20190731/1557026941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нидерланды, в мире