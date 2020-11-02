Мишустин поблагодарил медиков, борющихся с COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил медицинских работников за их верность долгу, самообладание и заботу о пациентах, которые лечатся от новой коронавирусной инфекции.
"Знаем, какая колоссальная нагрузка ложится на их плечи, в каких непростых условиях приходится им работать: буквально круглосуточно находиться в больничных палатах, помогая людям победить болезнь, находить в себе силы и добрые слова для каждого пациента. Особо хочу поблагодарить тех медицинских работников, которые в таких условиях заботятся о больных, не теряя самообладания и искренне сопереживая им. Большое спасибо за то, что вы остаетесь верны своему профессиональному долгу", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо оказать медицинским работникам поддержку и содействие.
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